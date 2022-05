Mac-Videoplayer IINA in Version 1.3.0 verfügbar

Das hinter der IINA-App stehende Entwickler-Team betont, dass die App jetzt vollständig für die aktuelle macOS-Version Monterey und die neueste Apple-Hardware optimiert ist. Man habe mit dem Update so gut wie alle bekannten Fehler und Probleme behoben. Angesichts der stattlichen Liste an Verbesserungen dürfen auch Nutzer, die bislang nicht mit der Leistung von IINA zufrieden waren, der App eine zweite Chance geben. IINA 1.3.0 wurde komplett überarbeitet und von Grund auf generalüberholt.

Die HDR-Wiedergabe mit IINA erfordert einen kompatiblen Bildschirm. Wenn die Voraussetzungen stimmen, lässt sich der Modus mithilfe eines Schalters in der Seitenleiste manuell an- oder abschalten. Zu den weiteren von den Entwicklern genannten Neuerungen gehört die Möglichkeit, Untertitel während der Wiedergabe aus der Datenbank von Open Subtitles zu beziehen ebenso wie die Option, ausschließlich mittels der Pfeil- und Eingabetasten im Begrüßungsfenster zu navigieren. Eine vollständige Übersicht aller mit dem Update auf IINA 1.3.0 verbundener Neuerungen haben die Entwickler hier bereitgestellt .

Der Mac-Videoplayer IINA ist in Version 1.3.0 erhältlich. Das Update bringt in erster Linie Fehlerbehebungen und Verbesserungen, hat aber auch die eine oder andere Funktionserweiterung im Gepäck. So unterstützt IINA nun beispielsweise auch die HDR-Wiedergabe auf Apples im vergangenen Herbst mit Prozessoren vom Typ M1 Pro und M1 Max eingeführten MacBook-Pro-Modellen mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße.

Insert

You are going to send email to