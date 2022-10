Xiaomi TV Q2 Series: Neue Smart-TVs setzen auf Google TV

Google TV will ähnlich wie wir es von der Apple-TV-App her kennen eine den einzelnen Anbietern übergeordnete zentrale Anlaufstelle für den Film- und Serienkonsum sein. Dementsprechend erhält man auf Basis der bereits angesehenen und verfügbaren Videos nach dem Motto „Weil du xyz gesehen hast“ neue Inhalte vorgeschlagen. Zudem verspricht Google neben der Möglichkeit zur Sprachsteuerung auch die Unterstützung von Suchanfragen nach Apps, Diensten und Inhalten. Eine in Google TV verwaltete persönliche Merkliste wird plattformübergreifend synchronisiert, sodass man beispielsweise auf dem Smartphone den heimischen Fernsehabend vorbereiten kann.

