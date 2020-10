Netatmo bietet mit HomeKit kompatible OpenTherm-Heizungsreglung an

Mit seinem Modulierenden Smarten Thermostat bietet Netatmo jetzt eine mit HomeKit kompatible Heizungssteuerung an, die unabhängig von der jeweiligen Energiequelle mit den meisten OpenTherm-Speicherkesseln kompatibel ist.

Die neue drahtlose Heizungssteuerung soll den Energieverbrauch im Haus weiter optimieren. Dank der OpenTherm-Technologie passt es die Wassertemperatur des Heizkreislaufes präzise an, auf diese Weise lassen sich die Kapazitäten des Heizkessels effizienter nutzen. Anwender können zudem eigene, auf ihren Lebensrhythmus abgestimmte Heizpläne erstellen. Eine integrierte Auto-Adapt-Funktion berücksichtigt Außentemperatur und Wärmedämmung des Hauses, um mithilfe des OpenTherm-Protokolls automatisch die Zeit zu berechnen, die benötigt wird, um eine gewünschte Innentemperatur zu erreichen.

Das neue Netatmo-Thermostat erlaubt es auch, den Warmwasserkreislauf unabhängig von der Heizung zu regeln. So lässt sich die Warmwasserproduktion beispielsweise wenn man in Urlaub fährt per App deaktivieren, auch kann man einen eigenen Zeitplan für die Warmwasserproduktion erstellen.

Netatmo bietet das neue Thermostat zum Preis von 240 Euro an. Das Design basiert auf dem von Philip Starck entworfenen bereits bekannten Netatmo-Thermostat. Dank seiner Drahtlos-Funktion kann es an beliebiger Stelle platziert werden, mit beiliegenden Farbklebestreifen bietet Netatmo die Möglichkeit, das Gerät an die jeweilige Inneneinrichtung anzupassen.