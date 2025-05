Nebula X1: Das neue Beamer-Flaggschiff von Anker startet

Der Nebula X1 ist das neue Beamer-Flaggschiff von Anker. Aushängeschild ist der integrierte Dreifach-Laser, mit dessen Hilfe sich in beeindruckender Qualität 4K-Inhalte projizieren lassen. Zudem arbeitet der Nebula X1 flüsterleise, weil der Beamer statt einer reinen Lüfterkühlung auf ein Flüssigkeitskühlsystem setzt.

Mittlerweile konnten wir uns selbst davon überzeugen, dass der Nebula X1 die Marketingversprechen von Anker tatsächlich erfüllt. Der Beamer ermöglicht auch in nicht vollständig abgedunkelten Räumen ein beeindruckendes Kinoerlebnis.

Dreifach-Laser für überzeugende Optik

Ausschlaggebend für die klare und extrem scharfe Darstellung in kräftigen Farben ist der zugrundeliegende Tri-Color-Laser. Hier kommt für jede der RGB-Basisfarben ein eigener Laser zum Einsatz, was neben einer hohen Farbgenauigkeit auch für sehr gute Helligkeits- und Kontrastwerte sorgt. Mit einer Helligkeit von 3.500 ANSI-Lumen sollte sich der Beamer bei geeigneter Aufstellung und beschatteter Leinwand auch vor Einbruch der Dunkelheit im Freien verwenden lassen. Mobil ist das Gerät auf jeden Fall: Mit kompakten Abmessungen und einem ausfahrbaren Griff ausgestattet, ist der Beamer schnell in einem anderen Raum oder im Garten aufgestellt.

Hinsichtlich seiner Aufstell- und Einstellungsoptionen zeigt sich der Nebula X1 sehr flexibel. Das Gerät kann seine Projektionseinheit automatisch ausrichten und dank eines integrierten Mikro-Gimbals um bis zu 25 Grad neigen. Wenn eine Feinabstimmung nötig ist, kann man die Größe der Projektionsfläche oder auch Trapezänderungen schnell und einfach mit der Fernbedienung vornehmen. Dabei werden Flächen mit bis zu fünf Metern Größe unterstützt.

Netflix & Co. bereits integriert

Als Bildquelle kann man wahlweise externe Geräte über HDMI 2.1 oder USB verbinden oder auf die Integration von Google TV setzen. Dann genügt eine WLAN-Verbindung, um Inhalte von Videodiensten wie Netflix, Apple TV+, Disney+ und Prime Video oder YouTube zu streamen.

Klanglich kann der Nebula X1 bereits ohne die als Zubehör erhältlichen drahtlosen Lautsprecher beeindrucken. Das integrierte Audiosystem mit Subwoofer sorgt für ordentlich Druck. Mit den beiden optionalen Zusatzlautsprechern lässt sich der Beamer zu einem 4.1.2-Surround-System erweitern.

Einführungspreis und kostenloses Zubehörpaket

Der Nebula X1 ist von Mittwoch an erhältlich. Im Preis für das Gerät spiegeln sich allerdings auch Qualität und Leistungsumfang wider. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei satten 2.999 Euro.

So wie wir Anker kennen, wird sich der Straßenpreis ein Stück weit darunter einpegeln. Im Rahmen einer Einführungsaktion lockt der Hersteller jedoch zusätzlich zum Sonderpreis von 2.499 Euro damit, dass man ein Zubehörset im Wert von 749 Euro kostenlos erhält – hier sind auch die beiden oben erwähnten Zusatzlautsprecher enthalten.