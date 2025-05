„Für zwei Personen“: YouTube testet neuen Partnertarif

Seit vergangenem Monat ist YouTube Premium Lite offiziell in Deutschland verfügbar. Möglicherweise steht uns bald schon eine weitere Option im Zusammenhang mit den Premium-Abonnements des Video- und Musikdienstes zur Verfügung. YouTube testet derzeit ein vergünstigtes Premium-Abo für zwei Personen.

Möglicherweise nimmt sich YouTube diesbezüglich ja Spotify zum Vorbild. Der Musikdienst hat mit „Premium Duo“ schon seit längerer Zeit ein Premium-Abonnement für zwei Personen im Angebot, das im Vergleich zum Einzelabo deutlich günstiger angeboten wird. Zu zweit bezahlt man hier 14,99 Euro statt 10,99 Euro pro Person, also lediglich rund 36 Prozent mehr. Allerdings ist die Nutzung von Hörbüchern dabei als Hauptnutzer möglich, zudem müssen beide Personen an derselben Adresse wohnen.

Vorerst nicht in Deutschland

Bei YouTube muss man für das Zwei-Personen-Abo im Verhältnis etwas tiefer in die Tasche greifen. Das neue Angebot ist derzeit für Nutzer in Frankreich, Indien, Taiwan und Hongkong verfügbar. Die Preise liegen allerdings prozentual ein ganzes Stück höher als dies bei „Spotify Premium Duo“ der Fall ist. Für „YouTube Premium Duo“ muss man mit einem Aufschlag zwischen 50 und 60 Prozent rechnen.

In Frankreich kostet das Einzel-Abonnement von YouTube Premium wie in Deutschland auch 12,99 Euro im Monat. Das Abo für zwei Personen wird dort zum Monatspreis von 19,99 Euro angeboten und ist zudem mit einer Reihe von Einschränkungen verbunden. So ist es beispielsweise nur möglich, sein YouTube-Abonnement über eine Google-Familiengruppe mit einer weiteren Person zu teilen. Zudem müssen auch beim Partnertarif von YouTube beide Nutzer der neuen Option an der gleichen Wohnadresse leben.

Auch für YouTube Music verfügbar

Während das Abonnement von YouTube Premium die Nutzung von YouTube Music einschließt, lässt sich der Musikdienst von YouTube auch separat abonnieren. In den besagten Ländern ist dies testweise ebenfalls in Form eines Duo-Abonnements möglich.

Für „YouTube Music für zwei Mitglieder“ gelten mit Bezug auf die Kontoeinrichtung und Wohnadresse dieselben Voraussetzungen wie für das komplette YouTube-Abonnement. Allerdings bezahlt man hier nur 14,99 Euro im Monat. Für Einzelpersonen kostet YouTube Music 10,99 Euro im Monat.