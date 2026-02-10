FRITZ!Box 7632: Router für DSL-Anschlüsse mit Glasfaser-Option

Der ehemals als AVM bekannte Berliner Netzwerkausrüster Fritz! erweitert sein Router-Portfolio um das Modell FRITZ!Box 7632. Das Gerät richtet sich nach Angaben des Herstellers an Haushalte, die weiterhin DSL nutzen, ihre Ausstattung aber zugleich für schnellere Anschlussarten vorbereiten möchten. So ist die neue Box an allen gängigen DSL-Anschlüssen einsetzbar und kann optional auch hinter einem Glasfasermodem betrieben werden, wenn der Internetzugang später auf Glasfaser umgestellt wird.

Router für DSL und G.fast

An klassischen DSL-Anschlüssen lässt sich laut Hersteller mittels Supervectoring eine Datenrate von bis zu 300 Megabit pro Sekunde erreichen. In Netzen, bei denen Glasfaserleitungen nahe ans Gebäude herangeführt werden und nur die letzten Meter über Kupferkabel laufen, kann die FRITZ!Box 7632 auch sogenannte G.fast-Anschlüsse unterstützen. Theoretisch sind so Übertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. Der Maximalwert wird jedoch nur erreicht, wenn die Kupferstrecke höchstens um die 50 Meter lang ist.

Für die Anbindung im Heimnetz stehen ein kombinierter 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Anschluss sowie drei weitere Gigabit-LAN-Ports zur Verfügung. Zusätzlich fungiert das Gerät als DECT-Basisstation für Schnurlostelefone und kompatible Smart-Home-Komponenten.

Wi-Fi-7-Unterstützung und Heimnetzfunktionen

Die FRITZ!Box 7632 unterstützt laut Herstellerangaben den WLAN-Standard Wi-Fi 7 und funkt in den Frequenzbereichen 2,4 und 5 Gigahertz. Damit sollen Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s sowie stabilere Verbindungen in dicht genutzten Funkumgebungen möglich sein. Wie bei anderen aktuellen Modellen unterstützt das Gerät Mesh-Funktionen, einen Gastzugang sowie zeitgesteuerte WLAN-Schaltungen. Sicherheitsfunktionen wie automatische Updates, Verschlüsselung nach aktuellen Standards und integrierte Firewall-Mechanismen sollen den Schutz des Heimnetzes gewährleisten.

Die FRITZ!Box 7632 ist laut Hersteller ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269 Euro. Wie von Fritz! gewohnt, ist das Wörtchen „sofort“ jedoch Auslegungssache. Bislang kann man das Gerät noch nicht einmal über deren eigenen Onlineshop beziehen.