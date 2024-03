Navimow von Segway: Neue Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Der für seine Mobilitätsprodukte bekannte Anbieter Segway hat heute seine so genannte Navimow i-Serie in den europäischen Markt eingeführt und bietet damit pünktlich zum Saisonauftakt einen eigenen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht an.



Das neue Modell, das zu einem Einführungspreis von 999 Euro erhältlich ist, erweitert die Navimow-Produktfamilie, die bereits die höherpreisige H-Serie umfasst, und verspricht ein genaues Positionierungssystem sowie eine KI-gestützte Kartierungs- und Navigationsfunktion.

Für Rasenflächen mit 500-800 ㎡

Besonderes Augenmerk will der Anbieter auf die Benutzerfreundlichkeit der Navimow i-Serie gelegt haben, deren Einrichtung ähnlich wie beim GOAT G1 von Ecovacs über die App des Anbieters abläuft und es Nutzern ermöglicht, virtuelle Grenzen zu definieren und unterschiedliche Zonen für den Mähvorgang festzulegen.

Ein besonderes Merkmal des Mähroboters ist das selbst entwickelte Echtzeit-Positionierungssystem, das in Kombination mit einer 140-Grad-Kamera die präzise Navigation und Rasenpflege auf Zentimeterebene gewährleisten soll.

Die Integration von Künstlicher Intelligenz soll es der i-Serie ermöglichen, auch komplexe Rasenflächen zu bearbeiten, Arbeitsbereich selbstständig zu kartieren, auf diesen zu navigieren und sich bei Bedarf selbst aufzuladen. Nutzer sollen sich zudem über das Zick-Zack-Mähmuster der Navimow i-Serie freuen dürfen.

i-Serie startet mit zwei Modellen

Die neuen Mähroboter der Navimow i-Serie stehen ab sofort zum Kauf bereit. Die Preise für die beiden zum Start verfügbaren Modelle liegen zwischen 999 Euro und 1.299 Euro.

Das kostengünstigere Modell, der Navimow i105E (mäht 60 Minuten und bis zu 500 Quadratmeter) und soll über Baumarkt-Ketten wie Bauhaus, OBI und Hornbach vertrieben werden. Der teurere Navimow i108E (mäht 120 Minuten und bis zu 800 Quadratmeter) und ist ausschließlich über zertifizierte Vertriebspartner verfügbar.

