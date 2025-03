Navimow Mähroboter: Viele neue Funktionen und erster Blick auf den X3

Die Mähroboter der Segway-Marke Navimow haben wir im vergangenen Jahr nicht nur ausprobiert, sondern empfehlen diese seitdem auch ausdrücklich. Vor allem die I-Serie trägt einen vernünftigen Preis, arbeitet zuverlässig und bietet ein Mähergebnis, das ich sehen lassen kann. Bestandskunden und neue Käufer dürfen sich jetzt über viele neue Funktionen freuen.

Wetterinfos, Traktionskontrolle, Doodle-Feature

Die aktuelle Version 3.0 der Navimow-App und die zugehörige Firmware bringen zahlreiche Verbesserungen für die bestehenden Mähroboter-Modelle sowie die künftige X3-Serie. Neben einer optimierten Benutzeroberfläche und erweiterten Benachrichtigungen bietet die Software jetzt die Möglichkeit, mehrere Geräte zentral zu verwalten und individuell zu benennen.

Ein weiteres neues Feature ist die Integration von Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa, wodurch sich die Mähroboter per Sprachbefehl starten oder stoppen lassen.

Für die i-Serie wurden zusätzliche Funktionen eingeführt, darunter eine präzisere Wetteranpassung, die den Mähvorgang in Abhängigkeit von Echtzeit-Wetterdaten steuert. Die Funktion zum Kantenschneiden wurde verbessert und erlaubt nun das gezielte Umfahren von Flächen, die nicht gemäht werden sollen.

Darüber hinaus wurden ein „Doodle“-Feature zur individuellen Gestaltung von Mähmustern sowie eine Kindersicherung integriert. Neue Alarmtypen sollen die Diebstahlsicherheit der Geräte erhöhen.

Eine weitere Neuerung stellt das Traction Control System (TCS) dar. Die Traktionskontrolle soll eine bessere Bodenhaftung auf unebenem oder rutschigem Untergrund bieten und dadurch die Mähqualität verbessern.

Erster Videoblick auf den Navimow X3

Der bereits im vergangenen Herbst angekündigte Segway Navimow X3 wurde derweil in mehreren offiziellen Videos gezeigt. Die neue Modellreihe ist für große Rasenflächen von bis zu 5.000 Quadratmetern konzipiert und soll mit einer erhöhten Mähgeschwindigkeit arbeiten.

Eine verbesserte Navigation kombiniert Satelliten-gestützte Positionierung mit visuellen Kartierungs- und Bewegungserkennungssystemen. Dies soll eine präzisere Orientierung auch in Bereichen mit eingeschränktem GPS-Signal ermöglichen.

Die X3-Serie verfügt über eine Weitwinkelkamera mit KI-gestützter Bildauswertung, die Hindernisse früher erkennt und die Routenplanung verbessert. Ein besonderes Merkmal ist die 2-in-1-Funktion aus Mähen und Trimmen, die das Nachbearbeiten von Rasenkanten reduzieren soll.

Darüber hinaus ist der Mähroboter für Steigungen bis zu 27 Grad ausgelegt und verfügt über ein Diebstahlschutzsystem mit GPS-Tracking und akustischer Alarmfunktion.

Ein weiteres neues Feature ist die Integration in Smart-Home-Systeme. So kann der X3 mit Amazon Alexa und Google Home verbunden werden, um ihn per Sprachsteuerung zu bedienen. Ergänzend gibt es einen Echtzeit-Statusbildschirm, der Informationen zum aktuellen Betrieb direkt am Gerät anzeigt. Der Marktstart der X3-Serie ist für das Frühjahr 2025 geplant.