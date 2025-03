LaCie Rugged Pro5: Die perfekte SSD für den neuen Mac Studio

Die LaCie Rugged SSD Pro5 ist eine externe Seagate-SSD, die mit Thunderbolt 5 ausgestattet ist und sich an professionelle Anwender richtet. Die Platte, die bereits im Januar angekündigt wurde, ist besonders für Aufgaben mit hohen Datenanforderungen geeignet und damit prädestiniert für die Video- und Audio-Produktion. Jetzt ist die LaCie Rugged Pro5 im Handel erhältlich.

Hochgeschwindigkeits-SSD

Laut Hersteller erreicht die SSD Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6.700 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5.300 MB/s, die durch einen 50-Gigabyte-Cache unterstützt werden.

Neben Thunderbolt 5 ist die SSD auch mit Thunderbolt 4 sowie USB-C-Schnittstellen kompatibel, die Übertragungsraten von 10, 20 oder 40 Gigabit pro Sekunde ermöglichen. Damit lässt sie sich flexibel mit verschiedenen Endgeräten nutzen.

Robustes Design

Wie andere Modelle der Rugged-Serie verfügt auch die LaCie Rugged SSD Pro5 über eine stoßfeste Gummihülle, die laut Hersteller einen Fallschutz aus bis zu drei Metern Höhe bietet. Zudem sei sie gegen Wasser, Staub und hohen Druck (bis zu zwei Tonnen) geschützt, was den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen soll.

Im Lieferumfang befindet sich ein Thunderbolt-5-Kabel, das mit etwa 30 Zentimetern jedoch relativ kurz ausfällt. Das Design bleibt dem klassischen Rugged-Stil treu, ist jedoch genauso anfällig für Staub und Fussel wie die orangen Modelle.

Die perfekte SSD für den neuen Mac Studio

Im Alltagseinsatz zeigt sich die SSD als leistungsstarker Begleiter für Nutzer mit hohen Datenanforderungen. An älteren Macs wechselt die LaCie Rugged Pro5 einfach auf den Thunderbolt-4-Standard und erreicht dann immer noch bis zu 3.000 MB/s.

Hier noch Thunderbolt 4: Nur ein roter Haken im Black Magic Speed Test

Dies macht nicht nur bei kreativen Professionals Sinn, die große Datenmengen zwischen Aufnahmeort und Arbeitsplatz hin und her transportieren müssen, sondern auch im ganz regulären Büroalltag, wenn es etwa darum geht, Datensicherungen wegzuschreiben. Die Anfertigung eines kompletten SuperDuper!-Backups mit 1,4 TB Daten ist bereits am Thunderbolt-4-Port in etwa 20 Minuten möglich.

Der Mac Studio mit M3 Ultra-Prozessor bietet insgesamt sechs Thunderbolt-5-Anschlüsse, vier auf der Rückseite und zwei an der Vorderseite. Diese unterstützen eine maximale Bandbreite von bis zu 120 Gigabit pro Sekunde und sind damit optimal für den Anschluss leistungsstarker Peripheriegeräte wie der LaCie Rugged Pro5 vorbereitet.

Schon unter Thunderbolt 4 ein Tier: 1,4 TB Backup in 20 Minuten

Auch Kritikwürdiges

Ebenfalls anmerken wollen wir ein paar kleinere Kritikpunkte, die nicht unbedingt kaufentscheidend ausfallen, aber doch erwähnenswert sind: Das Gewicht der SSD liegt bei 150 Gramm, was im Vergleich zu anderen externen SSDs relativ hoch ist. Zudem ist das mitgelieferte Thunderbolt-5-Kabel mit nur 30 Zentimetern Länge recht kurz, was die Platzierung der SSD auf dem Schreibtisch einschränken kann.

Die Fussel sind inzwischen schon Teil der Rugged-Identität

Das gummierte Gehäuse haben wir schon angesprochen. Dass der blaue Gummischutz auch Haar- und Fusselfänger ist, ist im Rucksack verstaut, nicht weiter wild. Allerdings will man in der Regel ja auch auf dem Schreibtisch des Kunden einen guten Eindruck machen.

In zwei Varianten verfügbar

Die LaCie Rugged SSD Pro5 ist in zwei Speichergrößen erhältlich: Die 2-Terabyte-Variante wird derzeit zum Preis von 447 Euro angeboten, das 4-Terabyte-Modell ist für 834 Euro zu haben.