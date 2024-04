NAS-Rechenspiel: Mehr Laufwerksschächte statt größere Platten

Auch bei NAS-Laufwerken im Heimeinsatz wird der Speicherplatz früher oder später knapp. Wenn es so weit ist, findet man sich bei Google wieder und vergleicht die aktuell verfügbaren Festplattengrößen und deren Preise. Aus eigener Erfahrung wollen wir hier einen zusätzlichen Denkanstoß in die Runde werfen. Auch wenn es naheliegend ist, nur die verbauten Festplatten durch größere Modelle zu ersetzen, könnte ein Upgrade des kompletten NAS-Laufwerks langfristig die bessere Entscheidung sein.

In unserem Fall kommen Modelle von Synology zum Einsatz, die Überlegungen lassen sich aber ebenso auf andere Hersteller wie etwa QNAP übertragen. Und am besten ist es natürlich, wenn man sich solche Gedanken noch vor der Erstanschaffung eines Heimservers macht.

Zuhause oder in kleinen Büros dürften zumeist NAS-Laufwerke mit zwei Festplattenschächten verwendet werden. Die Hersteller haben aber oft gegen einen vertretbaren Aufpreis auch von der Leistung her quasi identische Geräte mit vier oder sogar mehr Laufwerksschächten im Programm. Was man nicht unbedingt auf dem Schirm hat: Man muss diese nicht von Beginn an auch mit Festplatten ausstatten, sondern kann den zusätzlichen Speicher erst dann einschieben, wenn er benötigt wird.

Die richtige RAID-Konfiguration wählen

Im Detail unterscheiden sich die hier vorhandenen Möglichkeiten zum Teil allerdings stark von der jeweiligen NAS-Konfiguration. Werft also vor Kaufentscheidungen grundsätzlich auch einen Blick in die von den Herstellern bereitgestellten Infos. Unsere Empfehlung für eine soliden und sehr gut ausbaufähigen Einstieg wäre ein 4-Bay-Modell mit drei gleich großen Festplatten, die als RAID 5 konfiguriert sind.

In einem solchen Setup muss man die alten Festplatten dann auch nicht austauschen, sondern kann sie weiter verwenden, wenn man den Speicher erweitern will. Zudem sind die Daten vor Laufwerksschäden geschützt, ihr könnt eine defekte Festplatte jederzeit tauschen und hier auch gleich ein größeres Modell verbauen. Das Maximum an Speicher bietet RAID 5 immer dann, wenn alle genutzten Festplatten gleich groß sind. Aber auch der Wechsel von 2 + 2 + 2 auf 2 + 4 + 4 TB vergrößert die verfügbare Speichermenge bereits. Ersetzt man defekte Platten durch zeitgemäße größere Modelle, baut man hier bereits für die Zukunft vor. Bei der Planung kann der RAID-Rechner von Synology unterstützen.

Falls ihr bereits ein 2-Bay-Laufwerk in Verwendung habt, werden die Kosten für ein Upgrade auf ein größeres Modell sicher dadurch erträglicher, dass man zumindest einen Teil davon durch den Verkauf des alten Geräts wieder gutmachen kann.