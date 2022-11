HomeKit-Steckdosen: Dreifachleiste und Einzelstecker mit Rabattcode

Die Koogeek-Mehrfachsteckdose war eine der ersten in Deutschland erhältlichen Steckdosenleisten mit HomeKit-Unterstützung. Zusätzlich zu den drei getrennt per App, Sprachssistent oder manuell über die neben den Steckplätzen angebrachten Tastern schaltbaren Schuko-Steckplätzen stehen noch drei USB-A-Ladeanschlüsse zur Verfügung. Ein Nachteil der Leiste ist die vergleichsweise enge Anordnung der drei Steckplätze, zumindest größere Netzteile lassen sich hier nur schwer nebeneinander platzieren.

