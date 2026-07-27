Zwei Lichtsysteme für den Schreibtisch
Nanoleaf bringt Monitorständer mit integrierter LED-Beleuchtung
Nanoleaf hat sein Produktprogramm um einen LED-Monitorständer erweitert. Das neue Zubehör vereint eine Bildschirmerhöhung, eine Arbeitsleuchte und eine farbige Hintergrundbeleuchtung. Dabei setzt der Hersteller seiner Ankündigung zufolge auf hochwertige Materialien und Verarbeitung.
Aus Vollholz ist der Monitorständer allerdings nicht hergestellt, auch wenn das auf den Bildern so wirkt. Der Untersatz besteht der Produktbeschreibung zufolge aus 20 Millimeter starkem Sperrholz mit Walnussfurnier.
Zwei Lichtsysteme für den Schreibtisch
Der Monitorständer von Nanoleaf verfügt über zwei getrennt steuerbare Beleuchtungssysteme. Auf der Vorderseite soll ein weißes LED-Band für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sorgen. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen, etwa für längere Bildschirmarbeit oder Videokonferenzen.
Zusätzlich ist auf der Rückseite ein RGB-Leuchtband mit 102 einzeln ansteuerbaren Lichtzonen integriert. Laut Nanoleaf lassen sich darüber farbige Lichtverläufe an die Wand hinter dem Schreibtisch projizieren, was sich sowohl als Raumbeleuchtung als auch für Spiele oder Filme eignen soll. Beide Lichtbereiche können unabhängig voneinander gesteuert werden.
Bedienung per Tasten, App und Matter
Auf der Oberseite befindet sich ein berührungsempfindliches Bedienfeld mit fünf Tasten. Farben und Lichteffekte lassen sich zudem über die Nanoleaf-App anpassen. Der Monitorständer unterstützt zudem den Smarthome-Standard Matter und kann so beispielsweise in Apple Home integriert werden.
Der Monitorständer hebt den Bildschirm um rund zehn Zentimeter an, um eine ergonomischere Sitzhaltung zu ermöglichen. Laut Nanoleaf eignet sich die Konstruktion für Monitore mit einer Größe von bis zu 42 Zoll und einer maximalen Belastung von 70 Kilogramm.
Nanoleaf hat auch 23 Gewinde vorbereitet, an denen sich Zubehör wie Kameras, Mikrofone oder Leuchten befestigen lassen. Damit soll sich ein aufgeräumter Arbeitsplatz schaffen lassen, ohne zusätzliche Halterungen verwenden zu müssen.
Das neue Zubehör lässt sich bereits beim Hersteller vorbestellen und soll 199,99 Euro kosten.
„Ergonomische Sitzhaltung“ – sollen Monitore nicht so stehen, dass der Kopf nach unten geneigt ist, wenn man auf die Bildmitte schaut?
Soweit ich weiß, soll der obere Bildschirmrand auf Augenhöhe sein.
Habe das schon Jahre so und fahre damit recht gut.
Richtig, werden wir immer wieder aufs neue beim Betriebsarzt drauf hingewiesen – Augen auf Höhe der Monitoroberkante.
Mal davon abgesehen, das Teil ist ja ganz nett, aber 199e für etwas Multiplex und zwei LED-Stripes ist schon happig, da bau ich mir sowas lieber selber und dann direkt passend für meinen Schreibtisch und Patzbedarf.
Gibt auch mittlerweile gute 3D-Druck Vorlagen für solche Systeme mit Holzleisten oder Holzstäben aus dem Baumarkt, der Rest wird nach Bedarf selber gedruckt inkl. diverser Halter für Smartphone, Watch usw.
Seltsamerweise gibt es dann aber wieder bei uns im Büro Menschen, die bewusst einen extra anderen Tisch bekommen, wo man die Monitor Höhe mit deutlich höher stellen kann. Das ist auch mit ein Grund, warum ich grundsätzlich immer gegen Pauschalitäten bin. Meine eigenen Monitore, privat und auf der Arbeit sind auch etwas höher als der ergonomischen Aussage entsprechend, und es ist für mich deutlich angenehmer.
Nein. Die Oberkante des Monitors soll auf Augenhöhe sein.
Ist so eine Monitorerhöhung wirklich ergonomisch? Und wenn ja, bis zu welcher Diagonale? Kennt sich da jemand fachlich aus.
Wer nutzt denn bei den heutigen Monitorgrößen noch einen Monitorständer? Dadurch kommen die Monitore doch von der Oberkante her viel zu hoch (da man immer den Kopf in den Nacken nehmen muß, was auf Dauer ziemlich schmerzhaft wird). Bei einem Mini-24″ Monitor ergibt das noch Sinn, aber für alles darüber nicht.
Ich frag‘ mich was denn nun ergonomisch ist. Offenbar glauben viele, ein Monitorständer wäre gut weil der Monitor dann höher steht.
Andererseits habe ich schon öfters gehört, dass Oberkante Monitor auf Augenhöhe sein sollte, und der Blick dann leicht nach unten gehen sollte.
Ist für mich eigentlich auch überzeugender.
Dieser Bericht ist wieder ein gutes Beispiel für meine wiederholte Bitte, dass man das HeadlineBild genauso vergrößern kann, wie die anderen Bilder im Artikel.
Hier ist das interessanteste Bild in der Headline und man kann es nicht vergrößern. Ich denke, nicht nur Sehbehinderte finden das sehr schade.
Ist es so ein großes Problem, das zu ändern??
Mit Screenshot kann man es vergrößern…
Das sieht nach einer Sonderedition vom Hersteller Balolo aus.
Normalerweise müssen die Augen parallel zum oberen Rand zeigen, so dass man leicht nach unten schaut.
Leute, die unter den Monitor noch 5 Bücher legen machen es komplett unergonomisch.
Für einen ergonomischen Monitorarbeitsplatz stellen Sie den Bildschirm direkt vor sich auf. Der optimale Abstand beträgt 50–80 cm (ca. eine Armlänge). Die Oberkante sollte knapp auf oder leicht unter Augenhöhe liegen und der Bildschirm um 10–20 Grad nach hinten geneigt sein.
https://www.akademie-sport-gesundheit.de/magazin/arbeitsplatzergonomie-so-stellen-sie-ihren-monitor-richtig-auf.html
Wow! Wer so am Mac oder PC sitzt, kann sich gleich einen Physio-Termin holen. Jede Arbeitsschutzverordnung sagt, dass das falsch ist. Dafür noch Werbung machen…
Hier empfehle ich selber, an dieser Stelle einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
Das mit der Beleuchtung geht auch gut mit HUE.