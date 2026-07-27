Nanoleaf bringt Monitorständer mit integrierter LED-Beleuchtung

Nanoleaf hat sein Produktprogramm um einen LED-Monitorständer erweitert. Das neue Zubehör vereint eine Bildschirmerhöhung, eine Arbeitsleuchte und eine farbige Hintergrundbeleuchtung. Dabei setzt der Hersteller seiner Ankündigung zufolge auf hochwertige Materialien und Verarbeitung.

Aus Vollholz ist der Monitorständer allerdings nicht hergestellt, auch wenn das auf den Bildern so wirkt. Der Untersatz besteht der Produktbeschreibung zufolge aus 20 Millimeter starkem Sperrholz mit Walnussfurnier.

Zwei Lichtsysteme für den Schreibtisch

Der Monitorständer von Nanoleaf verfügt über zwei getrennt steuerbare Beleuchtungssysteme. Auf der Vorderseite soll ein weißes LED-Band für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sorgen. Helligkeit und Farbtemperatur lassen sich an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen, etwa für längere Bildschirmarbeit oder Videokonferenzen.

Zusätzlich ist auf der Rückseite ein RGB-Leuchtband mit 102 einzeln ansteuerbaren Lichtzonen integriert. Laut Nanoleaf lassen sich darüber farbige Lichtverläufe an die Wand hinter dem Schreibtisch projizieren, was sich sowohl als Raumbeleuchtung als auch für Spiele oder Filme eignen soll. Beide Lichtbereiche können unabhängig voneinander gesteuert werden.

Bedienung per Tasten, App und Matter

Auf der Oberseite befindet sich ein berührungsempfindliches Bedienfeld mit fünf Tasten. Farben und Lichteffekte lassen sich zudem über die Nanoleaf-App anpassen. Der Monitorständer unterstützt zudem den Smarthome-Standard Matter und kann so beispielsweise in Apple Home integriert werden.

Der Monitorständer hebt den Bildschirm um rund zehn Zentimeter an, um eine ergonomischere Sitzhaltung zu ermöglichen. Laut Nanoleaf eignet sich die Konstruktion für Monitore mit einer Größe von bis zu 42 Zoll und einer maximalen Belastung von 70 Kilogramm.

Nanoleaf hat auch 23 Gewinde vorbereitet, an denen sich Zubehör wie Kameras, Mikrofone oder Leuchten befestigen lassen. Damit soll sich ein aufgeräumter Arbeitsplatz schaffen lassen, ohne zusätzliche Halterungen verwenden zu müssen.

Das neue Zubehör lässt sich bereits beim Hersteller vorbestellen und soll 199,99 Euro kosten.