Nanoleaf bringt mit Matter kompatible Weihnachts-Lichterkette

Bei den „Smart Holiday String Lights“ von Nanoleaf handelt es sich um eine für den Einsatz in Innenräumen und im Freien konzipierte Lichterkette mit 250 einzeln ansteuerbaren LEDs. In Verbindung mit der App des Herstellers lassen sich damit nicht nur statische Beleuchtungseffekte, sondern auch animierte Farbverläufe und Lichtszenen realisieren. Optional besteht, wie bei anderen Leuchtmitteln von Nanoleaf auch, die Möglichkeit zur Musik-Synchronisation, wobei allerdings das iPhone als Mikrofon fungiert.

In den Supermärkten stapeln sich die Lebkuchen an der Kasse und die Smart-Home-Ausstatter bereiten sich mit insbesondere auch bei der Verwendung am Weihnachtsbaum attraktiven Lichterketten auf die Weihnachtszeit vor. Gestern erst haben wir die neuen Govee-Leuchtmittel vorgestellt und heute zieht Nanoleaf mit seinen mit Matter kompatiblen Smart Holiday String Lights nach.

