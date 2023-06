Mac-Bildschirmschoner Ealain generiert Bauhaus-Kunst

Mit Ealain hat Brad Root einen außergewöhnlichen Bildschirmschoner für den Mac veröffentlicht. Die angezeigten abstrakten Bilder werden mithilfe von Künstlicher Intelligenz generiert und erinnern an Kunstwerke im Bauhaus-Stil.

Der Entwickler gesteht ein, dass er sich schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken getragen hat, einen entsprechenden Automatismus zu erstellen, mit den bislang verfügbaren Hilfsmitteln aber letztendlich nie was daraus wurde. Die neue Anwendung bedient sich nun der Stable-Diffusion-Umsetzung AI Horde und erstellt die virtuellen Kunstwerke auf Basis der von ihm vorgegebenen Regeln.

Ealain lässt sich als Bildschirmschoner-Erweiterung für macOS kostenlos bei GitHub laden. Die Software beansprucht keine großartige Rechenleistung, weil die angezeigten Grafiken nicht auf dem Rechner erstellt, sondern online generiert und dann lediglich zur Anzeige heruntergeladen werden. Dieser Umstand setzt allerdings eine Internetverbindung zwingend voraus, wenn man die App in vollem Umfang nutzen will. Das Ganze ist dann auch so konzipiert, dass der Bildschirmschoner mehrmals am Tag neues Bildmaterial erhält, sodass man das selbe Bild so gut wie mehrfach zu Gesicht bekommt.

Aerial-Entwickler weist auf macOS-Fehler hin

Deutlich bekannter als der Neuzugang Ealain ist der Bildschirmschoner Aerial für Mac. Hier habt ihr die Möglichkeit, die von Apple für Apple TV bereitgestellten zum Teil schlicht grandiosen Bildschirmschoner-Videos auch auf dem Mac zu genießen.

Aerial wurde vor ein paar Tagen in Version 3.2.6 veröffentlicht. Die aktuelle Version kommt mit einer Reihe von Fehlerbehebungen und auch ein paar kleineren Funktionserweiterungen.

Der Entwickler von Aerial weist zudem darauf hin, dass sich in der aktuellen Version von macOS Ventura weiterhin ein (bei Apple bekannter) Fehler findet, aufgrund dessen es zu Problemen im Zusammenhang mit der Anzeige von Bildschirmschonern von Drittanbietern auf Mac-Systemen mit mehreren Bildschirmen kommt.