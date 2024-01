Nächste iPads mit Querformat-Frontkamera und „Wo ist?“-Pencil

Apple wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei den für dieses Frühjahr erwarteten neuen Modellen des iPad Pro und des iPad Air die Position der Frontkamera verändern. Während das Objektiv bei den jetzigen Modellen dieser iPads noch auf die Verwendung im Hochformat ausgerichtet ist, dürften sich die Geräte hier künftig mit mittig platzierter Kamera im Querformat nutzen lassen.

Diese Änderung hat beispielsweise bei der Verwendung des iPad in Videochat-Anwendungen wie FaceTime Relevanz. Apple bietet mit dem iPad der zehnten Generation seit Oktober 2022 bereits ein erstes iPad-Modell an, bei dem die Frontkamera entsprechend verschoben wurde.

Aktuelle Frontkamera-Ausstattung bei den iPads

Der Hinweis auf diese Änderung versteckt sich in den Tiefen der gemeinsam mit iOS 17.4 veröffentlichten ersten Vorabversion von iPadOS 17.4. Der Blogger Steve Moser hat hier die Textzeile „During Face ID setup, iPad needs to be in landscape with the camera at the top of the screen“ aufgestöbert. Das iPad der zehnten Generation kann damit nicht gemeint sein, weil hier der Fingerabdrucksensor Touch ID anstelle von Face ID integriert ist. Über Face ID verfügen bislang nur die Pro-Modelle des iPad.

Eine entsprechende Umstellung wäre auf jeden Fall für die komplette iPad-Produktlinie wünschenswert. Apple muss dann allerdings auch eine Lösung dafür präsentieren, wie sich die mittig auf der Längsseite angebrachte Kamera und der bei einigen iPad-Modellen dort magnetisch befestigte Apple Pencil nicht in die Quere kommen.

Apple Pencil 3 mit „Wo ist?“-Unterstützung

Apropos Apple Pencil. Auch hier findet sich in Apples neuen Beta-Versionen ein erwähnenswerter Hinweis verborgen. Dem zufolge dürfen wir wohl gemeinsam mit den neuen iPad-Modellen auch einen neuen Apple Pencil 3 erwarten, der dann erstmals auch in Apples „Wo ist?“-App integriert ist und sich darüber suchen lässt.

Es steht eigentlich außer Frage, dass Apple noch im Frühjahr mit Neuigkeiten aus dem iPad-Bereich aufwartet. Die neuen Generationen von iPad Pro und iPad Air sind quasi überfällig – Apple hat im vergangenen Jahr erstmals seit der Markteinführung des iPad kein neues Modell vorgestellt.