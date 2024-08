Nach vergeigtem Start im Mai: Google baut KI-Überblicke in der Suche aus

Der Suchmaschinen-Anbieter Google baut die Verfügbarkeit seiner KI-Ergebnis-Anzeigen aus, die im Mai 2024 eingeführt wurden, und bietet diese fortan in sechs weiteren Ländern an. Zusätzlich zur Anzeige in den Vereinigten Staaten werden die KI-Ergebnisse nun auch in Großbritannien, Indien, Japan, Indonesien, Mexiko und Brasilien angezeigt. Die Funktion soll Nutzern gezielt mit Antworten auf ihre Fragen versorgen und wird in den jeweiligen Landessprachen angezeigt.

Neue Darstellung jetzt auch mit Links im Text

Kritik zum Start

Die Einführung der KI-Überblicke von Google wurde stark kritisiert, insbesondere aufgrund der zahlreichen falschen, missverständlichen und teils gefährlichen Informationen, die von den KI-Schnellantworten ausgegeben wurden. Kritiker bemängelten, dass die KI in einigen Fällen Empfehlungen und Anweisungen ausgab, die potenziell gefährlich oder absurd waren, wie beispielsweise das Rauchen während der Schwangerschaft, das Kochen mit Benzin oder die Verwendung von Klebstoff in Pizza-Sauce.

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die KI offenbar ungefilterte Inhalte von Plattformen wie reddit.com verwendete, und dabei auch sogenannte “Shitpostings” weiterverarbeitete. Diese problematischen Inhalte wurden von der KI ungeprüft in Antworten übernommen, was die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der neuen Funktion in Frage stellte. Auch verzichteten die KI-Überblicke auf Links zu den angezapften Quellen.

Neue Funktionen für KI-Überblicke

In Sachen Links will man nun nachbessern. Neben der erweiterten Verfügbarkeit testet Google auch eine neue Anzeige. So können Nutzer nun Symbole und Links in der Seitenleiste der Schnellantworten nutzen, um schneller auf relevante Websites zuzugreifen. Google experimentiert zudem mit Links direkt im Text der KI-Überblicke, um den Zugang zu zusätzlichen Informationen zu erleichtern. Eine Speicherfunktion für KI-Überblicke und eine vereinfachte Spracheinstellung befinden sich ebenfalls im Tests.

Die Erweiterung der KI-Überblicke erfolgt schrittweise. Laut Google würden insbesondere jüngere Nutzer im Alter von 18 bis 24 Jahren die neue Funktion intensiv nutzen. Google plant, die Funktion auf noch mehr Länder auszudehnen.