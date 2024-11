Nach Insolvenz: Thalia darf buecher.de übernehmen

Die Thalia-Gruppe hat grünes Licht für die Übernahme des insolventen Onlinehändlers buecher.de vom Bundeskartellamt erhalten. Mit der Entscheidung vom heutigen Montag ist es der größten stationären Buchhandelskette in Deutschland gestattet, die bestehenden Geschäftsbetriebe von buecher.de weiterzuführen. Dies umfasst Kundenbeziehungen, Markenrechte sowie die Domain des reinen Onlinehändlers buecher.de.

E-Reader „tolino“ in einer Thalia-Filiale| Bilder: Thalia Bücher GmbH

Amazon bleibt Online-Platzhirsch

Nach Einschätzung des Bundeskartellamtes besitzt die Thalia-Gruppe eine bedeutende Position im deutschen Buchhandel und ist in allen relevanten Bereichen als Anbieter aktiv: Neben dem hauseigenen Online-Shop betreibt Thalia auch eine Vielzahl von Filialgeschäften, die vor allem in innerstädtischen Lagen zu finden sind. Aufgrund der großen Abnahmemengen spielt Thalia auch eine große Rolle für Verlage. Dennoch erachtete das Kartellamt die zusätzliche Nachfrage, die die Übernahme von buecher.de mit sich bringt, als geringfügig. Der Zukauf würde, so das Kartellamt, keine substanzielle Verschiebung der Marktmacht mit sich bringen.

Auf der Absatzseite sieht das Kartellamt in Amazon einen größeren Wettbewerber im Onlinebuchhandel, sodass der Zusammenschluss keine gravierenden Auswirkungen auf die Marktvielfalt erwarten ließe. Auch in einem breiter gefassten Markt, der stationäre und Online-Verkaufswege zusammenfasst, stünden den Kunden weiterhin Alternativen wie unabhängige Buchhandlungen, andere Ketten wie Hugendubel sowie der generelle Onlinehandel zur Verfügung.

Bereits bei Weltbild zugegriffen

Besonders in der Beschaffung gedruckter Bücher verfügt Thalia jedoch bereits über eine starke Verhandlungsposition. Hier unterscheidet sich Thalia von Amazon, da die stationären Geschäfte einen direkten Zugang zu Endkunden ermöglichen, was bei der Markteinführung neuer Bücher Einfluss auf deren Sichtbarkeit haben könnte. Diese Präsenz vor Ort verschafft Thalia einen Vorteil, der in Verhandlungen mit den Verlagen relevant sein kann. Der mit dem Zukauf von buecher.de verbundene zusätzliche Nachfrageschub bleibt jedoch, nach Einschätzung des Bundeskartellamtes, begrenzt und sollte das Kräfteverhältnis in der Branche nicht signifikant verschieben.

In einer früheren Entscheidung hatte das Kartellamt bereits den Erwerb wesentlicher Vermögensgegenstände der insolventen Weltbild-Gruppe durch Thalia genehmigt. Auch hier wurde der Zuwachs an Beschaffungsvolumen als gering eingeschätzt. Im Zusammenschluss mit buecher.de sieht die Behörde somit keinen Anlass für eine vertiefte Prüfung.