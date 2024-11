Anker SOLIX C200 DC: Tragbare Powerstation erweitert Camping-Portfolio

Der Zubehör-Anbieter Anker hat in den Vereinigten Staaten mit dem Verkauf der SOLIX C200 begonnen und baut sein Portfolio an tragbaren Powerstations mit App-Anbindung im Bereich der geringen Kapazitäten weiter aus.

Ergänzt C300 und C300 DC

Mit einer Kapazität von 192 Wattstunden liegt das neue Modell zwar unter der SOLIX C300 und unter der SOLIX C300 DC, die beide 288 Wattstunden an Bord haben, die C200 soll aber dennoch ausreichend Energie bieten, um auch abseits stationärer Stromquellen vielseitig einsetzbar zu sein.

Mit einer maximalen Ladeleistung von 200 Watt kann die SOLIX C200 bis zu fünf Geräte gleichzeitig versorgen. Zu diesem Zweck stellt das Gerät verschiedene Anschlüsse bereit, darunter drei USB-C-Ports (einer mit bis zu 140 Watt, einer mit 100 Watt und einer mit 15 Watt Leistung) und zwei USB-A-Anschlüsse mit je 12 Watt.

Von links nach rechts: C200 DC, C300 DC und C300

Solar-Ladung mit bis zu 100 Watt möglich

Zur Ladung der Powerbank selbst bietet Anker mehrere Optionen an. Besonders hervorzuheben ist hier die Möglichkeit, die SOLIX C200 mit einem USB-C-PD-Anschluss in rund 1,3 Stunden auf bis zu 80 Prozent aufzuladen. Zudem unterstützt die Powerbank das Aufladen über Solarzellen. Der Hersteller gibt jedoch an, dass die SOLIX C200 nicht mit allen gängigen Solarmodellen kompatibel ist. Für eine problemlose Nutzung sollten daher Ankers eigene Solarpanels mit 100 Watt Leistung verwendet werden.

Hinsichtlich der Haltbarkeit setzt Anker auf LiFePO4-Zellen, die eine Lebensdauer von bis zu 3.000 Ladezyklen bieten soll. Die Akkus gelten als besonders robust und sicher und sollen im Vergleich mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus eine verbesserte Temperaturbeständigkeit aufweisen.

Noch ohne Verkaufstermin

Mit ihrem kompakten Design hebt sich die SOLIX C200 von vielen vergleichbaren Powerbanks ab und ist laut Anker etwa 39 Prozent kleiner als ähnliche Produkte. Ein separater Tragegurt ist optional erhältlich.

Im Lieferumfang der Anker SOLIX C200 ist neben der Powerbank ein 60 cm langes USB-C-zu-USB-C-Ladekabel für Leistungen von bis zu 140 Watt enthalten. Gelistet wird die SOLIX C200 für einen Preis von 170 US-Dollar. Zum Vergleich: Die SOLIX C300 DC ist aktuell für 186 Euro zu haben, die SOLIX C300 wird für 239 Euro angeboten. Wann die SOLIX C200 auch in Deutschland erhältlich sein wird steht aktuell noch nicht fest.