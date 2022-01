N26 stellt Umsatzanzeige für externe Banking-Apps um

Bemerkbar dürfte sich diese Umstellung in Banking-Apps von externen Entwicklern wie etwa MoneyMoney machen. Die Mac-Anwendung bereitet sich daher bereits jetzt per Update auf die Änderung vor. Was auf den ersten Blick banal klingt, könnte ansonsten nämlich beispielsweise beim Einsatz von Fremdwährungen mit verzögerter Euro-Umrechnung oder auch durch Doppelbuchungen für Probleme sorgen.

Kunden von N26 dürfen sich nicht wundern, wenn in ihren Banking-Apps künftig alle Umsätze direkt als gebucht angezeigt werden. Die Bank unterscheidet vom 14. März an auch bei der Ausgabe über die PSD2-Schnittstelle nicht mehr zwischen vorgemerkten und bereits gebuchten Umsätzen.

