myStrom WiFi Button Max: Smarthome-Schalter mit E-Ink-Display

Der Hersteller bietet den WiFi Button Max zum Preis von 59,90 Euro an. Für den Betrieb ist ein kostenloses Benutzerkonto bei myStrom erforderlich. Mit dem „Button Max Tool für Mac und PC“ will myStrom in Kürze die Möglichkeit zur erweiterten Konfiguration und Integration des Schalters in eigene Smarthome-Lösungen bieten.

In seiner Funktion als Schalter teilt sich der Bildschirm des WiFi Button Max in vier Ecktasten auf, die jeweils für sich wiederum zwischen einem kurzen, einem langen und einem doppelten Druck unterscheiden können. Alternativ steht das 200 x 200 Pixel große E-Ink-Display auch für die Anzeige von Informationen zur Verfügung.

