MagentaSport bringt mehr Fußball – DYN heute noch zum Einführungspreis

Abonnenten von MagentaSport erhalten „Sportdigital FUSSBALL“ vom 17. August an in vollem Umfang und ohne zusätzliche Kosten. Die Telekom verspricht damit verbunden direkten Zugang zu rund 3.000 Minuten Live-Sport aus internationalen Ligen, Länderspielen und dem spanischen Pokalwettbewerb Copa del Rey.

Die Telekom hat mit MagentaSport zuletzt vor allem durch eine Preiserhöhung von sich Reden gemacht. Als Kunde der Telekom werden für das Sportpaket jetzt mindestens 7,95 Euro im Monat fällig und wenn man keinen Vertrag bei der Telekom hat, beginnen die Abopreise bei 12,95 Euro im Monat. Für Basketball-Fans zudem ärgerlich: Von dieser Saison an hat die Telekom auch die Übertragungsrechte für die Basketball-Bundesliga an einen anderen Anbieter verloren.

