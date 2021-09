„Bild in Bild“ auf dem iPad: PiPifier arbeitet jetzt als Web-Erweiterung

Um PiPifier unter iPadOS 15 zu aktivieren, tippt ihr in der Adresszeile von Safari rechts auf das Puzzle-Symbol und öffnet den Bereich „Erweiterungen verwalten“. Sobald ihr PiPifier auf diese Weise aktiviert habt, könnt ihr beliebige HTML-5-Videos durch Antippen der Erweiterung in den Bild-in-Bild-Modus holen.

Der Entwickler Arno Appenzeller bietet seine Safari-Erweiterung PiPifier mittlerweile nun schon fünf Jahre zunächst für den Mac und später auch für das iPad an. Die App erlaubt es, alle HTML-5-Videos im Bild-in-Bild-Modus anzuzeigen. Mit Version 1.2.2 zeigt sich die Anwendung nun an iPadOS 15 angepasst und wird jetzt nicht mehr wie zuvor als „Safari Action Extension“, sondern als Web-Erweiterung angeboten.

