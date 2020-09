MX Anywhere 3: Neue Logitech-Maus „für Mac optimiert“

Der Zubehör-Anbieter Logitech hat heute die neue MX Anywhere 3 und die MX Anywhere 3 für Mac angekündigt – zwei flache Mäuse, die in unterschiedlichen Farben angeboten werden, sich ab heute bestellen lassen und noch im laufenden Monat in den Verkauf gehen werden.

Ausgestattet mit dem MagSpeed-Rad der nächsten Generation scrollt die MX Anywhere 3 nahezu lautlos bis zu 1.000 Zeilen pro Sekunde und wechselt automatisch zwischen dem stufenweisen und dem schnellen Bildlauf.

Neben einer kabellosen Reichweite von 10 Metern verfügt die MX Anywhere 3 über eine USB-C-Schnellladefunktion, durch die sie bei voller Aufladung bis zu 70 Tage einsatzbereit ist. Eine einminütige Schnellladung reicht für drei Stunden Nutzung.

Bis zu drei Geräte lassen sich über die drahtlose Bluetooth-Technologie oder den mitgelieferten USB-Dongle Unifying gleichzeitig anschließen. Per Knopfdruck kann man frei zwischen ihnen wechseln. Über vordefinierte Profile für verschiedene Anwendungen und Anforderungen lässt sich die MX Anywhere 3 einfach an spezifischen Arbeitsabläufe anpassen.

Die MX Anywhere 3 funktioniert mit Windows, MacOS, iPadOS, ChromeOS und Linux. MX Anywhere 3 für Mac ist laut Logitech für MacOS optimiert, iPad-kompatibel und enthält ein Ladekabel von USB-C auf USB-C für Mac.

Während die 90 Euro teure Mac-Version ausschließlich in PALE GREY zur Verfügung steht, wird das Standard-Modell in den drei Farben PALE GREY, GRAPHITE und ROSE angeboten.

Unser Anfrage bei Logitech, worin genau sich die Mac-Version von ihrem Windows-Pendant unterscheidet, wartet noch auf ihre Beantwortung.