Mova und Dreame: Alle vier LiDAR-Mähroboter zum Sonderpreis

Obwohl die Mähroboter von Mova und von Dreame unter verschiedenen Markennamen auftreten, stammen sie aus einer engen Technologie-Partnerschaft. Die Geräte teilen sich zentrale Entwicklungen wie 3D-LiDAR-Navigation, App-Steuerung und kabellose Installation.

Navigieren wie moderne Saugroboter

Die Mähroboter navigieren inzwischen auf einem ähnlichen Niveau wie aktuelle Saugroboter und benötigen weder einen Begrenzungsdraht noch Signalbaken oder GPS-Antennen im Garten, sondern sind nach einer erstmaligen Randabfahrt in der Lage, sich selbstständig innerhalb des definierten Rasenbereichs zu bewegen.

Für Anwender mit grundsätzlichem Interesse an Mährobotern mit 3D-LiDAR-Navigation bedeutet dies: Mova und Dreame bieten vier Modelle mit einer technologischen Handschrift – und damit ein Portfolio, das unterschiedlich große Gärten abdeckt.

Während sich der Mova 600 an kleinere Rasenflächen bis 600 Quadratmeter richtet, bietet der Mova 1000 eine Lösung für Grundstücke mit bis zu 1.000 Quadratmetern. Dreame bedient mit dem A1 Pro die Größenordnung bis 2000 Quadratmetern und richtet sich ebenfalls an Gartenbesitzer mit mittleren Flächen. Wer hingegen große Grundstücke von bis zu 3.000 Quadratmetern pflegen möchte, findet im Dreame A2 die passende Lösung. Alle Modelle setzen auf LiDAR-Technologie zur präzisen Navigation und lassen sich per App konfigurieren – inklusive Mähzonen, No-Go-Arealen und Zeitplänen.

Vier Modelle, ein Ziel – und aktuell günstiger

Noch bis zum 31. Mai 2025 sind alle vier Modelle zu reduzierten Preisen erhältlich. Den Mova 600 gibt es für 949 Euro (statt 1.099 Euro), der Mova 1000 ist für 1.099 Euro (statt 1.199 Euro) verfügbar.

Auch die Dreame-Geräte sind im Rahmen eines Einführungsangebots preislich attraktiv: Der Dreame A1 Pro wird für 1.399 Euro angeboten (statt 1.599 Euro), inklusive Mähroboter-Garage im Wert von 149 Euro. Der größere Dreame A2 ist für 2.499 Euro erhältlich – ebenfalls inklusive Garage.

Beide Modelle sind unter anderem in Baumärkten wie OBI und HORNBACH bei Amazon und MediaMarkt erhältlich.