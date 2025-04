Medien-Tasten unter macOS wieder gezielt nutzbar machen

Mit der Einführung von macOS High Sierra im Jahr 2017 hat Apple die Steuerung der Medientasten auf Mac-Tastaturen verändert. Statt ausschließlich Anwendungen wie iTunes oder Spotify zu bedienen, greifen die physischen Tasten seither auch in die Video-Wiedergabe von Safariund Chrome ein.

Das führt dazu, dass beim Drücken der Play- oder Pausetaste auf der Tastatur unter Umständen ein YouTube-Video statt eines Musiktitels gesteuert wird. Zusätzlich kommt es regelmäßig zu Konflikten zwischen Musik-Apps, wenn beide gleichzeitig versuchen, die Tastatursteuerung für sich zu reklamieren.

Mac Media Key Forwarder

Abhilfe schafft die kleine Menüleisten-Anwendung „Mac Media Key Forwarder“. Sie leitet die Tasteneingaben gezielt an Spotify oder iTunes weiter und stellt so das frühere Verhalten wieder her. Das ursprüngliche Projekt wurde 2019 eingestellt, wird aber inzwischen von dem Entwickler Quentin Le Sceller weiter betreut. Die aktuelle Version 3.1.2 stammt aus dem Sommer 2023.

Trotz ihres Alters lohnt sich ein Blick – insbesondere für Bestandsnutzer –, ob eine ältere Version im Einsatz ist. Die aktuelle Ausgabe bringt eine deutschsprachige Oberfläche mit und behebt bekannte Fehler sowie Einschränkungen, die in Verbindung mit der Spotify-App und neueren macOS-Versionen aufgetreten waren.

Spotify oder Musik-App bevorzugen

Nutzer können innerhalb der App festlegen, welcher Player bevorzugt reagieren soll, wenn mehrere Anwendungen geöffnet sind. Darüber hinaus bietet die Anwendung eine automatische Update-Prüfung und läuft unauffällig in der Menüleiste. Damit sie korrekt funktioniert, sind entsprechende Systemfreigaben notwendig – unter anderem in den Bereichen „Automation“ und „Bedienungshilfen“ in den Systemsteuerungen.

Da die App keine eigenen Medienschnittstellen verwendet, sondern direkt Tastensignale weiterreicht, bleibt sie auch bei zukünftigen Änderungen an den Anwendungen flexibel einsetzbar. Wer auf eine einfache Möglichkeit angewiesen ist, um per Tastendruck grundsätzlich wieder Spotify zu steuern, erhält hier eine funktionale Lösung ohne zusätzliche Belastung des Systems. Der Download erfolgt weiterhin kostenlos über GitHub.