MountMate und DiskView werfen Mac-Festplatten aus

MountMate ist eine neue und kostenlose Mac-Anwendung, die ihren Nutzern einen schnellen Überblick über alle mit dem Mac verbundenen Laufwerke verschaffen und vor allem auch ermöglichen will, diese schnell und einfach auszuwerfen.

Völlig egal, ob es sich um tatsächlich mit dem Mac verbundene physische Laufwerke oder nur um virtuelle Festplatten handelt, wie sie zum Teil bei der Installation neuer Programme gemountet, also bereitgestellt, werden. MountMate zeigt diese in der Menüleiste an und bietet damit verbunden auch die Möglichkeit, die Laufwerke per Tastendruck vom Schreibtisch zu entfernen.

Insbesondere die Auswurffunktion dürfte das Interesse zahlreicher Mac-Nutzer wecken. Standardmäßig wird bei macOS hierfür nämlich der Umweg über den Finder vorausgesetzt, wenn man sich potenzielle Probleme sowie die Anzeige einer Fehlermeldung beim Abstecken von externen Speichermedien ersparen will. Ergänzend zeigt MountMate die aktuelle Speicherbelegung auf den Datenträgern an und öffnet per Mausklick auch das zugehörige Finder-Fenster.

Wir wollen allerdings anmerken, dass die App in der eben veröffentlichten Version 1.2 bei uns nicht ganz rund läuft. Es ist allerdings davon auszugehen, dass hier zügig nachgebessert wird. Der hinter der App stehende Entwickler zeigt sich bei der Begleitung seiner Neuerscheinung allerdings bislang sehr aktiv.

DiskView als weitere Option

Mit DiskView haben wir schon vor einiger Zeit eine vom Leistungsumfang vergleichbare und ebenfalls kostenlos erhältliche Anwendung vorgestellt. DiskView wird über den Mac App Store vertrieben und ist mittlerweile in Version 1.7.2 verfügbar.

Bei DiskView wurde vom Entwickler erst kürzlich ein Fehler korrigiert, aufgrund dessen es Probleme beim Auswerfen von mit dem Mac verbundenen Backup-Laufwerken gab. Die Anwendung zeigt zudem die Speicherauslastung der mit dem Mac verbundenen Laufwerke gut sichtbar als Balkendiagramm an und kann, wenn gewünscht, auch als Fenster auf dem Mac-Desktop angezeigt werden.