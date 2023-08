Die September-Neuheiten bei Disney+: Arielle, die Meerjungfrau

„Arielle, die Meerjungfrau“ erzählt von der schönen und temperamentvollen jungen Meerjungfrau Arielle und ihrem unstillbaren Durst nach Abenteuern. Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton, sehnt sich danach, mehr über die Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, muss Arielle ihrem Herzen folgen. Und so geht sie einen Pakt mit der bösen Meerhexe Ursula ein, der ihr zwar die Chance gibt, das Leben an Land kennenzulernen, aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – bedroht.

Insert

You are going to send email to