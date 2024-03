Momento für Mac und iOS-Geräte heute kostenlos

Wenn ihr eine Alternative zu Apples Erinnerungen-App sucht, schaut euch mal Memento an. Die App ist neben dem Mac auch für alle anderen Apple-Plattformen verfügbar und lässt sich am heutigen Mittwoch anlässlich ihres siebten Geburtstags kostenlos laden.

Memento setzt auf die von Apple angebotene Schnittstelle für die System- beziehungsweise iCloud-Erinnerungen auf. Ihr müsst eure persönlichen Daten also nicht in fremde Hände legen, sondern bekommt hier lediglich eine alternative Möglichkeit zu deren Verwaltung gestellt.

Ursprünglich wurde Memento (die App hieß früher mal „Reminder“) entwickelt, um eine brauchbare und einfach bedienbare Alternative zu der alten Version von Apples Erinnerungen-App zu bieten. Mittlerweile haben sich Apples Entwickler in vielen Bereichen Dinge von konkurrierenden Apps wie Memento abgeschaut und ihre Hausanwendung deutlich verbessert. Die einfachere Benutzerführung und insbesondere auch die überschaubarere Darstellungsform sind für einen Teil der Apple-Nutzer aber weiterhin Grund, ihre Aufgaben und Erinnerungen mit Memento zu verwalten.

Daten bleiben in der iCloud

Die Anbindung an die in die Apple-Betriebssysteme integrierte Erinnerungen-Funktion ist in mehrerlei Hinsicht von Vorteil. Ihr müsst euch bei der Nutzung von Memento auf mehreren Geräten keine Gedanken über den Datenabgleich machen, iCloud erledigt diesen Job. Zudem habt ihr dauerhaft die Sicherheit, dass eure Daten nicht an eine externe Anwendung und deren Fortbestehen gebunden sind, ihr könnt jederzeit zu der Erinnerungen-App von Apple zurückkehren oder auch mit einem Konkurrenzprodukt, das ebenfalls auf die offiziellen iCloud-Erinnerungen setzt, weitermachen.

Memento ist neben dem Mac auch für iOS-Geräte und die Apple Watch verfügbar. Hier die vom Memento-Entwickler zusammengestellte Feature-Übersicht seiner App: