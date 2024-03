Anker Solix C800: Vorverkauf startet mit 150 Euro Rabatt

Die im vergangenen Monat vorgestellte neue Powerstation von Anker lässt sich jetzt mit sattem Preisnachlass vorbestellen. In der Standardausführung SOLIX C800 liegt der Einführungspreis bei 499 Euro und wenn ihr für die Version SOLIX C800 Plus entscheidet, liegt der Preis bei 549 Euro. Zudem könnt ihr dieses Netzteil mit in den Wagen legen, und erhaltet den Kaufpreis an der Kasse abgezogen.

Wer nicht bei Amazon bestellen will, kann dies auch direkt bei Anker tun. Achtet in beiden Fällen darauf, dass ihr jeweils den Sonderrabatt in Höhe von 150 Euro aktiviert, um auf die oben genannten Preise zu kommen.

Bei der Anker SOLIX 800 handelt es sich um eine vergleichsweise kompakte Powerstation, die sich besonders für den Einsatz unterwegs, beispielsweise bei Parties im Freien oder beim Campen eignet. Das Plus-Modell kommt aus diesem Grund auch zusätzlich mit zwei LED-Leuchten, die sich aufstellen oder als Taschenlampe verwenden lassen. Ergänzend ist auch ein Stativ im Lieferumfang enthalten, mit dessen Hilfe man die Beleuchtung gezielter ausrichten kann. In beiden Versionen ist die standardmäßig bei den Powerstations von Anker in der Gerätefront verbaute LED-Leiste mit von der Partie.

App-Anbindung über Bluetooth und WLAN

Beide C800-Modelle kommen mit App-Anbindung über Bluetooth und WLAN. Auf diese Weise kann man den Status der Powerstation auch vom iPhone aus überwachen sowie Einstellungen rund um das Laden und Entladen der Box vornehmen.

Als Stromspeicher arbeitet in der SOLIX C800 ein LiFePO4-Akku mit 768 Wattstunden Kapazität. Die Lebensdauer des Akkus gibt der Hersteller mit mindestens 3.000 Ladezyklen an. Die Leistungsabgabe kann über drei Schuko-Steckdosen mit bis zu 1.200, bei kurzen Spitzen auch 1.600 Watt erfolgen. Ergänzend stehen je zwei Anschlüsse für USB-C und USB-A sowie eine Autosteckdose zur Verfügung.

Alternativ zur Steckdose lässt sich die SOLIX C800 auch mithilfe von Solarpanels aufladen. Auch hier gibt es verschiedene Bundles mit Einführungsrabatt, alternativ dazu lassen sich natürlich auch vorhandene Solarpanels nutzen, sofern diese über einen XT-60-Stecker oder einen entsprechenden Adapter verfügen.