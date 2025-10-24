Nomos NU1 Air: Dock erweitert Macs um zwei unabhängige 4K-Displays

Mit der neuen Nomos NU1 Air richtet sich Baseus gezielt an Mac-Anwender, die ihren Arbeitsplatz um mehrere Bildschirme erweitern möchten. Während viele herkömmliche Dockingstationen unter macOS die Ausgabe nur spiegeln, löst das neue Modell dieses Problem mithilfe der DisplayLink-Technologie. So lassen sich zwei externe Monitore gleichzeitig betreiben, jeweils mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hertz.

Die Station ist mit macOS, Windows, Linux und ChromeOS kompatibel und eignet sich damit auch für gemischte Arbeitsumgebungen.

Insgesamt stehen zwölf Anschlüsse zur Verfügung: zwei HDMI-Ports, zwei DisplayPorts, zwei USB-C-Ports mit 10 Gbit/s, zwei USB-A-Ports mit 5 Gbit/s, zwei weitere USB-A-2.0-Anschlüsse, ein Gigabit-Ethernet-Port und ein USB-C-Stromeingang mit bis zu 100 Watt. Dadurch lässt sich nahezu jedes Zubehör vom Monitor bis zur externen SSD anbinden.

Schnelle Datenübertragung

Die beiden USB-C-Anschlüsse übertragen bis zu 10 Gbit/s und ermöglichen damit zügige Datentransfers, während die USB-A-Ports mit 5 Gbit/s zusätzliche Flexibilität für Peripheriegeräte bieten. Über Power Delivery werden bis zu 100 Watt bereitgestellt, wovon bis zu 65 Watt an das verbundene Notebook fließen.

Ein Gigabit-Ethernet-Port sorgt für stabile Netzwerkanbindung, auch wenn WLAN überlastet oder instabil ist. Die Dockingstation bleibt dabei kompakt genug, um sowohl stationär am Schreibtisch als auch mobil genutzt zu werden.

Energiesparmodus und Einführungsaktion

Eine kombinierte Taste auf der Oberseite ermöglicht es, mit einem Klick den Bildschirm zu sperren oder durch längeres Drücken in den Energiesparmodus zu wechseln. In diesem Modus lädt das Notebook weiter, während andere Funktionen deaktiviert werden.

Die Baseus Nomos NU1 Air ist derzeit im Rahmen einer Einführungsaktion erhältlich. Der Preis liegt bis zum 9. November bei 119,99 Euro statt 149,99 Euro.