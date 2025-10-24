Dual-Monitor-Lösung für macOS
Nomos NU1 Air: Dock erweitert Macs um zwei unabhängige 4K-Displays
Mit der neuen Nomos NU1 Air richtet sich Baseus gezielt an Mac-Anwender, die ihren Arbeitsplatz um mehrere Bildschirme erweitern möchten. Während viele herkömmliche Dockingstationen unter macOS die Ausgabe nur spiegeln, löst das neue Modell dieses Problem mithilfe der DisplayLink-Technologie. So lassen sich zwei externe Monitore gleichzeitig betreiben, jeweils mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hertz.
Die Station ist mit macOS, Windows, Linux und ChromeOS kompatibel und eignet sich damit auch für gemischte Arbeitsumgebungen.
Insgesamt stehen zwölf Anschlüsse zur Verfügung: zwei HDMI-Ports, zwei DisplayPorts, zwei USB-C-Ports mit 10 Gbit/s, zwei USB-A-Ports mit 5 Gbit/s, zwei weitere USB-A-2.0-Anschlüsse, ein Gigabit-Ethernet-Port und ein USB-C-Stromeingang mit bis zu 100 Watt. Dadurch lässt sich nahezu jedes Zubehör vom Monitor bis zur externen SSD anbinden.
Schnelle Datenübertragung
Die beiden USB-C-Anschlüsse übertragen bis zu 10 Gbit/s und ermöglichen damit zügige Datentransfers, während die USB-A-Ports mit 5 Gbit/s zusätzliche Flexibilität für Peripheriegeräte bieten. Über Power Delivery werden bis zu 100 Watt bereitgestellt, wovon bis zu 65 Watt an das verbundene Notebook fließen.
Ein Gigabit-Ethernet-Port sorgt für stabile Netzwerkanbindung, auch wenn WLAN überlastet oder instabil ist. Die Dockingstation bleibt dabei kompakt genug, um sowohl stationär am Schreibtisch als auch mobil genutzt zu werden.
Energiesparmodus und Einführungsaktion
Eine kombinierte Taste auf der Oberseite ermöglicht es, mit einem Klick den Bildschirm zu sperren oder durch längeres Drücken in den Energiesparmodus zu wechseln. In diesem Modus lädt das Notebook weiter, während andere Funktionen deaktiviert werden.
Die Baseus Nomos NU1 Air ist derzeit im Rahmen einer Einführungsaktion erhältlich. Der Preis liegt bis zum 9. November bei 119,99 Euro statt 149,99 Euro.
Und ich dachte schon es geht um Uhren, schade -;(
2 Displays am Mac = max 2560 x 1440pro Display!
(4K nur bei einem angeschlossenen Display möglich)
„wovon bis zu 65 Watt an das verbundene Notebook fließen“
Damit disqualifiziert sich das Teil doch direkt.
Kurze Frage an die Community. Ein Mac Mini steht in Raum A, an einem festen Arbeitsplatz. Nun suche ich nach einer Möglichkeit in einen nahegelegenen Raum B wo nur ein Display steht mit diesem Mac Mini weiterarbeiten zu können. Der Raum befindet sich nebenan, etwa 4-5 Meter Entefrnung. Natürlich im besten Fall kabellos. Habt ihr da Erfahrungen? Lösungen? Apple TV? Funktioniert das so stabil ohne Verzögerungen oder „schlieren“? Bin für jeden Tipp dankbar.