HomeKit: Akku-Kugelleuchte „Eve Flare“ startet für 100 Euro

Eve Flare wird als Beleuchtungslösung für unterschiedliche Lichtstimmungen beworben und ist in der Lage beliebige Farben wiederzugeben und lässt sich per Sprachsteuerung über Apples HomeKit oder über die offizielle Eve-Applikation des Herstellers kontrollieren.

Neben seinen neuen Schaltern zur Rollladensteuerung, den so genannten Eve Shutter Switch , hat der Smart-Home-Ausrüster Eve Systems heute auch die akkubetriebene In- und Outdoor-Leuchte Eve Flare in den Verkauf geschoben und bietet die kugelförmige Lampe für 99,99 Euro ab sofort über den Online-Händler amazon.de an.

