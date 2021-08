Video-Tipp: ZDFzoom – Digitale Dilettanten

Veraltete Software und Betriebssysteme, überforderte IT und fehlende Ausstattung haben gravierende Folgen. Das hat insbesondere die Pandemie schonungslos offengelegt. Es gab stapelweise Fax-Nachrichten aus Laboren, die von den ohnehin schon überlasteten Angestellten der Gesundheitsämter händisch in die Computer getippt werden mussten. Dies hat nicht nur Menschenleben gefährdet, sondern auch den Glauben an die gut organisierte deutsche Verwaltung erschüttert. Beinahe zehn Jahre dauerte es, bis das Programm zum einheitlichen Datenaustausch der Labore fertig wurde – ein Paradebeispiel für die IT-Misere in den Behörden.

Die „ZDFzoom“-Autoren Steffen Mayer und Joachim Ottmer legen ihre Finger direkt in die klaffende Wunde, die seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie ohnehin massiv an Sichtbarkeit zugelegt hat.

