Aqara FP300: Neuer Präsenzsensor arbeitet ohne Netzteil

Aqara hat mit dem Presence Multi-Sensor FP300 einen neuen Anwesenheitssensor im Programm, der sich besonders durch seine kompakten Abmessungen und flexible Verwendungsmöglichkeiten auszeichnet. Der FP300 benötigt keine externe Stromzufuhr, sondern lässt sich mit Batterien betreiben. Damit eignet sich der Sensor für eine unauffällige und dauerhafte Platzierung in Wohnräumen, Büros oder Eingangsbereichen.

Das Klolicht bleibt an

Durch die Kombination von Infrarot (PIR) und Millimeterwellenradar (mmWave) erkennt der Sensor nicht nur klassische Bewegungen, sondern auch minimale Veränderungen, wie sie etwa durch Atmung entstehen. Damit unterscheidet er sich von herkömmlichen Bewegungsmeldern, die oft erst bei deutlicher Bewegung reagieren, und kann auch ruhig sitzende oder schlafende Personen erkennen. So bleiben beispielsweise Lichter eingeschaltet, auch wenn sich Personen längere Zeit kaum bewegen. Eine ausführliche Erklärung der Funktionsweise von Präsenzsensoren findet sich hier bei Aqara.

Aqara Präsenzsensor FP300 in der Aqara-App

Über die Anwesenheitserkennung hinaus verfügt der FP300 über Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit. Diese Kombination erweitert die Einsatzmöglichkeiten in Smart-Home-Umgebungen und erlaubt beispielsweise die komplexere Steuerung von Beleuchtung, Heiz- oder Lüftungssystemen. Das Gerät deckt einen Erfassungswinkel von 120 Grad und eine Reichweite von bis zu sechs Metern ab. Die Genauigkeit soll mithilfe von KI-basierten Lernalgorithmen im Laufe der Zeit stetig verbessert werden.

Kompakt und flexibel

Der Aqara FP300 ist lediglich 42 × 42 × 50 Millimeter groß und kann magnetisch oder mit Schrauben an der Wand, an Möbeln oder an der Decke befestigt werden. Zwei Knopfzellen vom Typ CR2450 sorgen für eine maximale Laufzeit von bis zu zwei Jahren im Thread-Modus und drei Jahren im Zigbee-Modus.

Aqara Präsenzsensor FP300 über Matter in Apple Home

Der Sensor lässt sich über Matter in Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa oder Home Assistant integrieren. Die initiale Einrichtung erfolgt über die Aqara-App. Anschließend erscheinen die im FP300 verbauten Sensoren auch in Apple Home oder anderen Plattformen und können dort beispielsweise in Automationen eingebunden werden.

Vorübergehend zum Einführungspreis

Aqara bietet seine neuen Bewegungsmelder in Deutschland über Amazon an. Das Gerät lässt sich dort im Rahmen einer Einführungsaktion bis zum 14. November zum Preis von 42,49 Euro bestellen, benutzt hierfür den Rabattcode FP300EU11. Anschließend gilt der reguläre Preis in Höhe von 49,99 Euro.