MacBook Pro 2021: 14-Zoll-Modell bietet mehrere Schnellladeoptionen

Unabhängig von den oben erwähnten Kombinationen lässt sich das neue MacBook Pro in beiden Ausführungen prinzipiell auch über jeden seiner Thunderbolt-4- (USB-C)-Anschlüsse laden. Ihr müsst übrigens nicht ausprobieren, was passiert, wenn man hier gleichzeitig mehrere Stromquellen anschließt. Das Notebook wird grundsätzlich nur ein Ladegerät akzeptieren und verwendet in der Regel immer nur jenes Netzteil, das die höchste Leistung bereitstellt.

Deutlich mehr Optionen habt ihr beim kleineren MacBook Pro 14-Zoll. Neben der oben genannten Kombination steht der Schnelllademodus hier auch dann zur Verfügung, wenn ihr Apples 96 Watt USB-C-Netzteil entweder mit dem MagSafe-Kabel oder mit einem USB-C-Ladekabel nutzt. Darüber hinaus lässt sich das kleine MacBook Pro 2021 auch schnell aufladen, wenn es mit einem Thunderbolt-3-Kabel an Apples Pro Display XDR oder mit einem Thunderbolt-3- oder USB-C-Kabel an einen sonstigen externen Bildschirm angeschlossen ist, der über diese Kabelverbindung 94 Watt PD liefert.

In zwei neu veröffentlichten Support-Dokumenten geht Apple auf die unterschiedlichen Möglichkeiten ein, den Akku im neuen MacBook Pro aufzuladen. So wird im Detail erklärt, wie und mit welchem Zubehör sich die Geräte schnell oder regulär aufladen lassen.

