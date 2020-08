Mit Auflagen: Amazon bereitet Podcast-Verzeichnis vor

Amazons Musik-Streaming-Dienst Amazon Music und der ebenfalls zum Portfolio des Online-Händlers zählende Hörbuch-Anbieter Audible sollen kurz davor stehen mit einem eigenen Podcast-Verzeichnis an den Start zu gehen.

Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Schreiben des Händlers hervor, das von dem Reporter Matthew Keys auf der Webseite The Desk veröffentlicht wurde.

Das vertrauliche Schreiben Amazons

Laut Keys soll Amazon kurz davor stehen, kostenfreie Podcast-Angebote auch über Amazon Music und Audible anzubieten und folgt damit dem Vorbild von Spotify. So sollen Nutzer von Amazon Music ausgewählte Podcasts abonnieren, diesen folgen und die jeweiligen Episoden direkt über die Amazon Music-App hören können.

Die Podcasts selbst würden dabei sowohl zahlenden Amazon-Kunden zur Verfügung stehen als auch all jenen, die lediglich ein Amazon-Konto besitzen, nicht aber für eine Prime-Mitgliedschaft oder den Streaming-Zugriff zahlen.

Vorbild Spotify?

Gelistet wird nur Gefälliges

Was in der von Keys veröffentlichten E-Mail, die Amazon mehreren Podcast-Produzenten zukommen hat lassen, auffällt, sind die Voraussetzungen an die sich Podcast-Anbieter halten müssen, um zukünftig im Amazon-Verzeichnis gelistet zu werden.

Um den über 50 Millionen Nutzern von Amazon Music und Audible angeboten zu werden, müssen Produzenten die den Bedingungen des Unternehmens zustimmen, die unter anderem fordern, dass die Shows Amazon und die dort angebotenen Produkte nicht schlecht reden.

So heißt es in den Bedingungen wörtlich: „Your Content may no (a) include advertising or messages that disparage or are directed against Amazon or any Service […]“.

Aktuell darf davon ausgegangene werden, dass Amazon die Podcast-Integration vor allem dazu nutzen wird, das Hören abonnierter Shows auf Echo- bzw. Alexa-Geräten zu vereinfachen. Wann genau Amazons neues Podcast-Verzeichnis an den Start gehen wird, ist aktuell unklar. In einem ersten Schritt scheint sich das Unternehmen derzeit auf amerikanischen Inhalte-Anbieter zu konzentrieren.