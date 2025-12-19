macOS 26-Bug im Video: Nutzer kämpfen mit flackernden Displays

Seit der Einführung von macOS Tahoe häufen sich Berichte über flackernde Bildschirme an Macs mit externen Monitoren. Betroffen sind dabei nicht nur Drittanbieter-Displays von Dell, BenQ oder LG, sondern auch Apples eigenes Studio Display. Nutzer schildern ein unregelmäßiges Flackern, das häufig beim Wechsel von Anwendungen, beim Umschalten zwischen hellen und dunklen Inhalten oder beim Bewegen des Cursors auftritt.

Die Probleme zeigen sich auf unterschiedlichen Geräten. Genannt werden MacBook Air mit M3 und M4, MacBook Pro mit M1 Pro bis M2 Max sowie Mac mini und Mac Studio. In vielen Fällen trat das Verhalten erst nach dem Update auf macOS Tahoe auf. Vorher genutzte Konfigurationen arbeiteten laut den Berichten stabil. Entsprechend führten Kabelwechsel von HDMI zu USB-C oder DisplayPort bei betroffenen Anwendern zu keiner Verbesserung.

Zusammenhang mit macOS 26?

In Apples Diskussionsforum kristallisiert sich ein möglicher technischer Zusammenhang heraus: Mehrere Nutzer führen das Flackern auf die interne Anzeigeverarbeitung von macOS zurück. Das Desktop-Betriebssystem nutzt Dithering, um Farbverläufe gleichmäßiger darzustellen. Diese Technik scheint bei bestimmten Kombinationen aus Hardware, Auflösung und Bildwiederholrate zu sichtbaren Helligkeitsschwankungen führen.

Auffällig ist, dass das Flackern oft nur kurzzeitig auftritt und sich nach ein bis zwei Sekunden wieder beruhigt. Besonders häufig wird es beim Wechsel zwischen Programmen mit unterschiedlichen Farbflächen beobachtet, etwa von dunklen zu hellen Oberflächen. Auch skalierte Auflösungen scheinen eine Rolle zu spielen.

Provisorische Lösungen und offene Fragen

Da macOS selbst keine Option bietet, die beschriebene Anzeigeverarbeitung dauerhaft abzuschalten, greifen einige Anwender zu Drittanbieter-Werkzeugen wie Stillcolor. Diese setzen tiefer an der Display-Steuerung an und können das Flackern in bestimmten Fällen unterdrücken. Andere berichten von Erfolgen durch Anpassungen der Bildwiederholrate, etwa von 60 auf 59,94 Hertz, oder durch den Verzicht auf USB C Verbindungen zugunsten von HDMI.

Verlässlich reproduzierbare Fehlerbehebungen stehen bislang noch aus. Auch eine offizielle Stellungnahme von Apple zu Ursache oder Abhilfe liegt bislang nicht vor. Im besten Fall kann Apple den Fehler mit einem der kommenden System-Updates beheben.