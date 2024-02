Mini-Alias im Programmfenster: Schnelles Verschieben und Umbenennen von Dateien

Zumindest ein Teil unserer Leser dürfte wissen, dass man das kleine Dateisymbol am oberen Rand von Programmfenstern auch für Drag-and-Drop-Aktionen verwenden kann. Falls nicht, probiert es aus. Hat man beispielsweise ein PDF in Apples Vorschau-App geöffnet und will die Datei per E-Mail verschicken, so kann man das kleine, als Datei-Alias fungierende Symbol aus direkt der Menüleiste auf das Mail-Programm im Dock ziehen, um eine neue E-Mail mit der Datei im Anhang zu erstellen.

Auf die gleiche Weise kann man die im aktuellen Fenster geöffneten Dateien auch an andere Anwendungen übergeben. Nehmt beispielsweise ein Bild, das sich auf einen Doppelklick hin in Vorschau geöffnet hat, jedoch in Photoshop bearbeitet werden soll. Zieht man das kleine Icon direkt auf das Photoshop-Symbol im Dock, geht das in der Regel deutlich schneller als nochmal den Weg über den Finder anzutreten.

Schnelles Umbenennen und Verschieben

Die am oberen Rand von Programmfenstern platzierte Info-Leiste hält aber noch weitere Arbeitserleichterungen versteckt. Mit einem Rechtsklick auf den dort angezeigten Namen der aktuell geöffneten Datei wird deren Ablageort und die damit verbundene Ordnerstruktur angezeigt.

Schaut euch hier dann auch gleich noch den kleinen Pfeil rechts neben dem Dateinamen an oder klickt am besten gleich darauf. Hier versteckt sich nämlich nicht nur die Möglichkeit, die jeweilige Datei direkt umzubenennen, sondern man kann diese auch ohne den Umweg über mehrere Finder-Fenster verschieben.

Um die ins Programmfenster integrierte Funktion zum Verschieben von Dateien zu nutzen, klickt ihr zunächst den dort bei ausgeklapptem Pfeil angezeigten aktuellen Ablageort an und wählt im folgenden Dateibaum den gewünschten neuen Ablageplatz aus. Die Datei selbst bleibt weiter im aktuell genutzten Programm geöffnet, wandert aber auf Finder-Ebene an den ihr auf diese Weise neu zugewiesenen Ablageort.

Das Ganze funktioniert übrigens nicht nur mit zahlreichen Apple-Apps, sondern auch mit Anwendungen von Drittanbietern wie etwa den Office-Programmen von Microsoft.