Mindestens 15: Frankreich will generelle Altersprüfung für Social Media

Immer mehr Kinder sind zudem von Cybermobbing betroffen, mit dem junge Mädchen fünf- bis sechsmal häufiger konfrontiert werden als Jungen und zudem oft auch unter sexualisiertem Cybermobbing zu leiden haben. Die Folge: Nahezu 30 Prozent der französischen Eltern geben an, dass ihre Kinder deswegen zumindest schon mal an Suizid gedacht haben sollen.

Entsprechende Gesetzentwürfe , über die im Assemblee Nationale gestern abgestimmt wurden , nennen die Meta-Tochter Instagram beim Namen. Das Foto-Sharing-Portal des Facebook-Mutterkonzerns würde sich nachweislich negativ auf die Empfindung des eigenen Körpers junger Nutzerinnen auswirken. In Umfragen gab jede dritte Instagram-Nutzerin an, sich nach dem Besuch des Foto-Sharing-Netzwerkes noch unzufriedener mit dem eigenen Körper zu fühlen als zuvor.

Der französische Gesetzgeber bereitet die flächendeckende Einführung von Altersverifikationen in sozialen Netzen vor und will damit unter anderem gegen die Zunahme depressiver Symptome vorgehen die bei fast 50 Prozent junger Teenagerinnen ausgemacht werden können, wenn diese mehrere Stunden täglich mit dem Konsum von sozialen Netzen verbringen.

