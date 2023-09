Baldur’s Gate 3 kommt diese Woche auf den Mac

Es gibt gute Nachrichten für Apple-Nutzer, die auf die Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 warten. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass die Freigabe der eigentlich für den 6. September angekündigten Mac-Version des Spiels auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben wurde. Inzwischen hat das hinter dem Spiel stehende Entwicklerstudio Larian einen neuen Termin genannt. Baldur’s Gate soll noch in dieser Woche auch für den Mac erscheinen. Die Veröffentlichung ist am Donnerstag, dem 21. September geplant.

Insert

You are going to send email to