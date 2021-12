Microsoft Office und WISO Steuer Mac: Sonderpreis zum Jahresende

Mit dem Jahreswechsel ist es dann auch bald schon wieder Zeit für die nächste Steuererklärung. Passend dazu gibt es WISO Steuer-Mac 2022 für das Steuerjahr 2021 heute für 22,99 Euro statt regulär 44,99 Euro. Die Software unterstützt beim Erstellen der Steuererklärung am Mac und bereitet die Abgabe wahlweise online oder als Ausdruck vor. In Verbindung mit der Mac-Version können auch die Steuer-Apps von WISO auf dem iPhone oder iPad verwendet werden.

