Microsoft Office: 6-Nutzer-Jahreslizenz bis 21. Januar zum Tiefpreis

Update vom 8. Januar: Inzwischen nennt Amazon den von der wiederholten Sonderaktion überraschten Anwendern ein Datum. Die mit Blick auf den verlängerten Lockdown, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge passende Homeoffice-Offerte soll noch 13 Tage, bis zum 21. Januar laufen. Aufstocker und neue Office-Nutzer haben also noch zeit sich zu entscheiden.

Original-Eintrag vom 7. Januar: Auch im neuen Jahr kann man Microsoft Office mehr oder weniger zur Hälfte der offiziellen Preisempfehlung kaufen. Im Rahmen einer Sonderaktion bietet Amazon das Familienpaket Microsoft 365 Family als Jahreslizenz gerade wieder für 51,99 Euro an.

Im Rahmen des aktuellen Angebots erhält man einen Aktivierungscode per E-Mail. Der offizielle Preis für die Familien-Lizenz für sechs Benutzer liegt bei 99 Euro, der Straßenpreis in der Regel bei rund 70 Euro.

Das frühere Microsoft Office 365 wird seit vergangenem Jahr als Microsoft 365 angeboten, das Family-Paket ist dabei der Ersatz für die alte Home-Version und bietet den selben Leistungsumfang wie der Vorgänger. Die Familienlizenz beinhaltet die Verwendung der Anwendungen Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Outlook sowie auf Windows-Rechnern zusätzlich die Microsoft-Programme Publisher und Access für bis zu sechs Personen.

Dabei dürfen alle sechs Personen die genannten Programme ein Jahr lang auf jeweils fünf ihrer persönlichen Geräte verwenden. Dies beinhaltet neben Mac- und Windows-Desktop-Rechnern auch die Möglichkeit zur uneingeschränkten Nutzung der von Microsoft angebotenen Office-Apps für Mobilgeräte. Obendrauf erhält jeder dieser sechs Nutzer während des Gültigkeitszeitraums 1 TB Cloud-Speicher bei Microsoft OneDrive.

Der Lizenzcode muss übrigens nicht direkt eingelöst, sondern kann auch im Voraus zum Verlängern eines bestehenden Abos verwendet werden. Somit dürfte das Angebot nicht nur für Neukunden interessant sein, sondern auch für alle Office-Nutzer, die schon mal günstig eine Verlängerung für ihr laufendes Abo erwerben wollen.

Weil immer wieder gefragt wird: Microsoft bietet alternativ zu der aktuell reduzierten Familienlizenz mit Microsoft 365 Single auch eine Version für Einzelnutzer an. Diese unterscheidet sich vom Leistungsumfang her lediglich in der Zahl der erlaubten Nutzer und wird in letzter Zeit deutlich seltener zu reduzierten Preisen angeboten. Aktuell liegt der Kaufpreis hier bei 56,77 Euro.