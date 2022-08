Foto-Community Glass: Zum Einjährigen auch per Webbrowser erreichbar

Glass versteht sich ebenso als Plattform für professionelle und Hobby-Fotografen wie auch als Anlaufstelle für Nutzer, die sich einfach inspirierende und schöne Fotos zu Gemüte führen wollen. Dabei kann man wie bei Instagram auch Fotografen folgen und seine Gedanken zu einzelnen Posts zum Ausdruck bringen, indem man einen Kommentar absetzt oder einfach per Mausklick ein anerkennendes „Appreciate“ an den Fotograf sendet. Statt der bei Instagram immer mehr störenden Werbung präsentiert sich Glass schlicht und sachlich und zeigt beispielsweise umfassende Metadaten wie Kameratyp und -einstellungen mit an.

