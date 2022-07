Microsoft Office heute aufstocken, Photoshop und WISO Steuer richtig günstig

Unter den zum Prime Day vergünstigten Software-Angeboten stechen vor allem die üblichen Verdächtigen hervor. Wie jedes Jahr lohnt sich heute etwa das Aufstocken vorhandener Microsoft Office Familien-Abos um zusätzliche Monate.

Family-Zugang für 47 Euro

So bietet der Software-Riese die Familien-Ausgabe seines Bürosoftware-Paketes derzeit für nur 47 Euro an. Der Zugang, versorgt bis zu sechs Personen mit eigenen Microsoft 365-Konten, die sowohl zur Nutzung der Mac-Ausgaben von Word, Excel, PowerPoint und Co. berechtigen, als auch zum Einsatz der iPad- und iPhone-Applikationen aus dem Office-Universum.

Die rechnerischen Jahreskosten pro Anwender betragen damit nur noch 7,80 Euro.

Office-Dauerlizenz im Preis halbiert

Wer lieber auf eine Abo verzichtet und die Vollversion von Microsoft Office nur einmal kaufen möchte, der kann sich Microsoft Office 2021 Home und Student heute für nur 82,99 Euro mitnehmen. Zum Vergleich: Zum Verkaufsstart im letzten Oktober mussten für die identische Dauerlizenz noch happige 149 Euro abgedrückt werden.

WISO Steuersoftware

Die WISO Steuersoftware gehört zu den Anschaffungen die niemand wirklich tätigen will, an denen häufig aber auch kein Weg vorbei führt. Zum Prime Day sind sowohl WISO Steuer-Mac 2022 für das Steuerjahr 2021 als Download-Code, als auch WISO Steuer-Mac 2022 für das Steuerjahr 2021 in der Standard-Verpackung für jeweils nur 20,50 Euro zu haben.

Wer sich hier also noch um die Steuererklärung für das vergangenen Jahr kümmern muss, der greift am besten heute oder morgen zu, da WISO nach dem Prime Day wohl wieder zu den Standardpreisen zurückkehren wird.

Photoshop für 74 Euro

Bei Adobe gibt es den Jahreszugang zu Photoshop und Lightroom für Prime-Kunden heute für 73,99 Euro, hier beträgt der Standard-Preis sonst 127,99 Euro.