Kostenloser iMazing Converter: Version 2.0 mit neuen Formaten

Als noch schlichtere Alternative bietet sich der HEIC Converter des App-Entwicklers Sindre Sorhus an, der ebenfalls kostenlos über den Mac App Store bezogen werden kann. Der HEIC Converter setzt zum Einsatz allerdings mindestens macOS 12.3 voraus, setzt also ein sehr neues System zum Einsatz voraus – und eben jene können meist schon problemlos mit den jungen Dateiformaten umgehen.

In Version 2.0 kann der iMazing Converter nun auch mit Videodateien umgehen und konvertiert HEVC-Videodateien die mit dem x265-Encoder erstellt wurden in MPEG-4-Dateien die auf den x264-Encoder setzen, der beim Abspielen deutlich weniger ressourcenhungrig ist.

