Microsoft kündigt umfassende Funktionserweiterungen für Copilot an

Während Apple in Sachen KI zuletzt deutlich zurückgerudert ist, hat Microsoft sein 50-jähriges Jubiläum dazu genutzt, um die nächste Entwicklungsstufe seiner KI-Anwendung Copilot anzukündigen. Ziel sei es, die künstliche Intelligenz nicht mehr nur als generelle Hilfestellung zu verstehen, sondern als personalisierte Assistenz, die sich an die Vorlieben und Gewohnheiten der Nutzer anpassen und kontextbezogen reagieren kann. Die Pläne von Microsoft gehen deutlich weiter als das, was Apple mit den „persönlichen Wissen“ von Siri demonstriert hat.

Sofern man dem als Nutzer zustimmt, kann Copilot künftig Informationen über persönliche Interessen, wiederkehrende Themen und Arbeitsprozesse speichern. Damit kann sich die KI dann beispielsweise den Namen eines Haustiers oder aktuelle Projekte merken und dies bei späteren Anfragen berücksichtigen. Auf dieser Grundlage soll Copilot nicht nur reaktiv, sondern auch vorausschauend agieren können.

KI als persönlicher Assistent

Ergänzend dazu soll Copilot über eine Reihe neuer Funktionen mit direktem Praxisbezug verfügen. Dazu gehören unter anderem Werkzeuge zur Informationsrecherche, zur Unterstützung beim Online-Shopping oder zur Organisation alltäglicher Aufgaben. Auch sei eine engere Verzahnung mit Windows und der Copilot-App geplant, sodass die Software beispielsweise in Verbindung mit einer Smartphone-Kamera künftig auch auf visuelle Informationen reagieren kann.

Microsoft betont im Rahmen der Ankündigung ausdrücklich, dass die Kontrolle der Funktionen stets beim Nutzer liegt. Datenschutz und die Möglichkeit zur Einschränkung oder Löschung gespeicherter Informationen seien ein fester Bestandteil des Konzepts.

Konkrete Infos zur Einführung stehen noch aus

Die Einführung der neuen Funktionen soll schrittweise vonstatten gehen und in Kürze beginnen. Allerdings hat Microsoft bislang noch keine Angaben gemacht, in welchem Umfang und wann die Neuerungen auch international bereitgestellt werden.

Weitere Informationen zu den neu angekündigten Copilot-Funktionen finden sich gemeinsam mit zahlreichen Demo-Videos im Microsoft Blog.