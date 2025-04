eufy kündigt UV-Drucker mit 3D-Textur für Privatnutzer an

Unter dem Label AnkerMake hat Anker zuletzt zwei verschiedene 3D-Drucker verkauft. Seit vergangenem Monat firmiert diese Produktsparte als eufyMake und jetzt deutet sich auch an, dass die Namensänderung in Verbindung mit einem Ausbau des Produktportfolios steht. Im Juli soll mit dem eufyMake E1 der erste UV-Drucker von Anker in den Handel kommen.

Doch damit nicht genug. Der eufyMake E1 wird zugleich auch als weltweit erster UV-Drucker mit 3D-Textur beworben. Hier schieben wir am besten gleich mal ein paar erklärende Worte ein.

Was ist ein UV-Drucker?

UV-Drucker arbeiten zwar mit Tinte, diese wird jedoch direkt nachdem sie auf das Material aufgetragen ist mit UV-Licht getrocknet. Dementsprechend kann man damit problemlos die unterschiedlichsten Materialien bedrucken. Die Tinte hält beispielsweise auch auf Glas, Metall oder Kunststoff, also auf Flächen, auf denen sie nicht einziehen kann und normale Tinte zudem verlaufen würde. Auch das Bedrucken von zylindrischen Formen wie Gläsern oder Tassen ist möglich.

Der eufyMake E1 ist dem Hersteller zufolge zudem der erste UV-Drucker mit 3D-Textur für den privaten Gebrauch. 3D-Textur bedeutet, dass der Drucker mehrere Tintenschichten übereinander auftragen kann, um einen spürbaren Struktureffekt zu erzeugen.

UV-Drucker sind vor allem aufgrund ihres hohen Preises im privaten Umfeld sehr rar gestreut. Selbst für vergleichsweise kleine Geräte muss man vierstellige Beträge einplanen. Daher wird es besonders spannend, welchen Preis Anker für den eufyMake E1 veranschlagen wird.

Über Kickstarter mit 750 Euro Rabatt

Das Gerät soll sich von Ende des Monats an über Kickstarter vorbestellen lassen, den finalen Preis werden wir allerdings erst mit dem Start der Kampagne am 30. April erfahren. Frühbucher, die sich auf einen Blindflug einlassen wollen, können sich einen Rabatt von insgesamt 750 Euro auf den noch nicht genannten Verkaufspreis sichern. Dafür ist allerdings eine Anzahlung von 45 Euro fällig, die man sich aber rückerstatten lassen kann, falls man am Ende doch nicht zugreift.

Die insgesamt 750 Euro Preisnachlass setzen sich aus einem grundsätzlichen Rabatt im Rahmen der Kickstarter-Aktion in Höhe von 560 Euro und einem zusätzlichen Anzahlungsrabatt von 190 Euro, der für 45 Euro erworben werden kann, zusammen. Die vorab geleisteten 45 Euro werden beim Kauf verrechnet.