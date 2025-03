Microsoft Copilot in Deutschland als Mac-App verfügbar

Nachdem Microsoft in der vergangenen Woche zunächst in den USA eine Mac-App für den direkten Zugriff auf seinen KI-Assistenten veröffentlicht hat, ist das Angebot nun auch in weiteren Ländern verfügbar. Die Anwendung Microsoft Copilot für Mac lässt sich jetzt auch im deutschen Mac App Store laden.

Microsoft Copilot konkurriert mit Anwendungen wie ChatGPT oder Google Gemini. Auch der KI-Assistent von Microsoft soll seine Nutzer mit der Beantwortung von Alltagsfragen, beim Lernen und Recherchieren sowie in kreativen Angelegenheiten unterstützen. Microsoft sortiert die wichtigsten Funktionen seines KI-Assistenten in die folgenden Themenbereiche ein:

Text & Kommunikation: Copilot kann Texte übersetzen, Korrektur lesen, E-Mails und Lebensläufe verfassen oder über beliebige Themen diskutieren.

Bildgenerierung & Design: Ideen lassen sich in Bilder umsetzen, Fotos bearbeiten, Logos und Illustrationen erstellen oder Social-Media-Inhalte kuratieren.

Kreatives Schreiben: Unterstützung bei Storytelling, Skripten und Konzepten für Filme oder Bücher.

Planung & Beratung: Hilfe bei alltäglichen Entscheidungen, kreativen Projekten und Recherchen.

In Sachen Leistung noch ausbaufähig

Die Copilot-App lässt sich auf dem Mac auch ohne Benutzerkonto bei Microsoft verwenden. Dabei hat man ähnlich wie bei ChatGPT entweder die Möglichkeit, die Kommunikation rein auf Textbasis zu führen oder per Sprache mit dem KI-Assistenten zu kommunizieren. Hierfür stehen vier verschiedene Stimmen zur Auswahl, die qualitativ jedoch nicht mit der direkten Konkurrenz mithalten können.

Bei einem kurzen Test der neuen Mac-Anwendung hat sich Microsoft Copilot zwar erfreulich schnell gezeigt, musste sich allerdings auch in der Qualität der Antworten hinter ChatGPT anstellen. Konkurrenz belebt aber bekanntlich das Geschäft und auf dieser Basis lässt sich die Microsoft-KI zumindest deutlich komfortabler nutzen als es bislang über die zugehörige Webseite der Fall war.