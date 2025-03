EcoFlow Delta 3 Plus: Die USV-Funktion lässt auf sich warten

Falls ihr die Anschaffung einer Powerstation von EcoFlow plant, um diese auch als vollwertigen Ersatz für eine USV zu verwenden, solltet ihr euch zuvor über den Stand der Entwicklung diesbezüglich informieren. Ein Leser macht uns darauf aufmerksam, dass sich die Funktion längst noch nicht so nutzen lässt, wie sie von EcoFlow beschrieben wird.

Im Zusammenhang mit der seit Dezember hierzulande erhältlichen Powerstation Delta 3 Plus wirbt EcoFlow beispielsweise damit, dass das Gerät nicht nur einen Stromausfall innerhalb von weniger als 10 Millisekunden ausgleichen kann, sondern zudem in der Lage ist, über den HID-Standard mit anderen Geräten wie etwa NAS-Systemen zu kommunizieren. Vollwertige USV-Lösungen senden, bevor ihre Batterie vollständig entladen ist, auf diesem Weg an kompatible Geräte die Aufforderung, alle Daten zu sichern und herunterzufahren.

Die Verfügbarkeit der hierfür benötigten Software wurde von EcoFlow bereits für das vergangene Jahr angekündigt, lässt aber weiterhin auf sich warten. Auf eine Anfrage beim Hersteller hin hat unser Leser lediglich die Mitteilung erhalten, dass es hierfür noch keinen konkreten Veröffentlichungszeitpunkt gebe. Dies ist verständlicherweise frustrierend, wenn man sich unter anderem wegen dieser Funktion für die Anschaffung eines solchen Geräts entschieden hat.

EcoFlow Power Manager noch nicht für den Mac verfügbar

Mit Blick auf eine Kaufentscheidung kann es auf jeden Fall ratsam sein, wenn man die vom Hersteller zu diesem Thema veröffentlichte, aber etwas versteckte Support-Seite zum EcoFlow Power Manager im Auge behält. Hier lässt sich der aktuelle Stand der Entwicklung mitverfolgen.

Bislang wird demzufolge lediglich das Powerstation-Modell River 3 Plus unterstützt und die benötigte Software ist auch nur für Windows und NAS-Modelle von Synology erhältlich. Die Delta 3 Plus sollte eigentlich seit Februar ebenfalls unterstützt werden, davon ist bislang jedoch noch nichts zu sehen.

Das Thema USV haben wir vor einiger Zeit am Beispiel der PFC Sinewave von CyberPower behandelt. Abhängig davon, in welchem Umfang ihr einen Stromausfall überbrücken wollt, finden sich einfache Lösungen in dieser Kategorie bereits deutlich unter 100 Euro.