Mac-Nutzer im Visier: Neue KI-Apps von Meta und Microsoft

Bereits vor zwei Tagen hat der Software-Konzern Microsoft neue, unlimitierte Funktionen für Copilot eingeführt. Die Konversationsfunktion „Voice“ sowie die Analyse- und Planungsfunktion „Think Deeper“ sind nun ohne Zusatzkosten verfügbar. Jetzt legt Redmond nach und hat nun eine native Copilot-App für macOS veröffentlicht – vorerst jedoch nur in den Vereinigten Staaten. Gleichzeitig plant auch Meta die Einführung einer eigenständigen KI-Anwendung. Beide Unternehmen erweitern damit ihr KI-Angebot für Apple-Nutzer.

Microsoft Copilot: In den USA nun auch im Mac App Store

Microsoft bringt Copilot auf den Mac

Die Copilot-App für macOS bietet Zugriff auf die webbasierte Version von Microsofts KI-Assistenten, den hiesige Anwender auf copilot.microsoft.com/chats aufrufen können. Nutzer können Bilder hochladen sowie Fragen stellen und Inhalte analysieren. Die Anwendung unterstützt einen Dunkelmodus, läuft im Systemhintergrund mit und lässt sich jederzeit per Tastenkombination aktivieren.

Microsoft Copilot: Hierzulande immerhin im Browser nutzbar

Derzeit ist die Copilot-App nur in den USA verfügbar. Microsoft hat zudem das Copilot-Angebot auf iPhones und iPads erweitert. Dort ist es nun möglich, sich mit einer Apple-ID anzumelden und Dokumente hochzuladen, um Zusammenfassungen oder Analysen zu erhalten. Eine vergleichbare Funktion soll nach Angaben des Technikportals The Verge bald ebenfalls in der macOS-Version verfügbar sein.

Auch Meta plant KI-Anwendung

Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta arbeitet an der Veröffentlichung einer eigenständigen Anwendung für seine KI Meta AI. Die App soll im zweiten Quartal erscheinen, heißt es aus informierten Kreisen. Damit würde Meta einen weiteren Schritt unternehmen, um sich im Bereich der generativen KI zu positionieren. Der Konzern plane, durch die eigenständige App die Nutzungsmöglichkeiten seiner KI auszuweiten und direkter mit Angeboten wie ChatGPT von OpenAI oder Googles Gemini zu konkurrieren.

Meta will bald eigenes Angebot bereitstellen

Derzeit ist Meta AI in bestehende Apps wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger integriert. Im April 2024 hatte das Unternehmen die Suchfunktion in diesen Plattformen durch die KI ersetzt. Meta erhofft sich von einer separaten Anwendung offenbar eine intensivere Nutzung durch die Anwender, da sie die KI direkt und unabhängig von anderen Meta-Diensten verwenden könnten. Zusätzlich testet Meta laut Berichten ein kostenpflichtiges Abonnement für seine KI-Anwendung. Damit würde das Unternehmen einem Geschäftsmodell folgen, das bereits von OpenAI und Microsoft genutzt wird.