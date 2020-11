Microsoft auf Kurs: Excel-Beta unterstützt Apple-Prozessoren

Mit Blick auf die für kommende Woche erwartete Vorstellung der ersten Macs mit ARM-Prozessoren steigt der Druck auf die Entwickler, möglichst zum Verkaufsstart schon kompatible Software-Versionen anzubieten. Microsoft signalisiert diesbezüglich nun Fortschritte und kündigt eine erste mit den Apple-Prozessoren kompatible Excel-Version an.

In den Begleitnotizen zu der aktuell an Beta-Tester ausgegebenen Excel-Version 16.43 wird erwähnt, dass sich die integrierte Datenbankanbindung fortan auch auf Apple-Geräten mit ARM-Prozessoren zuverlässig verwenden lässt. Der Hinweis lässt darauf schließen, dass Microsoft die Kompatibilität aller in den Office-Paketen enthaltenen Anwendungen mit den neuen Apple-Prozessoren im Blick hat und wohl auch zeitnah zu dem noch nicht bekannten Verkaufsstart der neuen Geräte die eventuell nötigen Updates liefern kann.

Wir erwarten mit Spannung ja auch, was es diesbezüglich von Adobe zu sehen gibt. Der Anbieter von Grafik- und Design-Software hat sich in den letzten Jahren bezüglich der Unterstützung neuer macOS-Versionen nicht mit Ruhm bekleckert. Bis heute berichten Nutzer von Funktionsbeschränkungen bei der Verwendung beispielsweise von Photoshop unter macOS Catalina.